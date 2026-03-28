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Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport
Ahmed Refaat

翻訳者：

バルセロナは、4000万ユーロの契約解除条項のうち半分がレアル・マドリードに支払われることになるため、スペインの有望株の獲得に消極的だ

バルセロナ
V. Munoz
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オサスナの若きスター、ビクトル・ムニョスがスペイン代表に急浮上したことを受け、バルセロナは彼を注視している。しかし、移籍金の相当部分が宿敵レアル・マドリードの懐に入るため、カタルーニャの巨人は獲得に踏み切ることを躊躇していると報じられている。

  • ムニョスが「ラ・ロハ」で活躍

    ムニョスは、スペイン代表での目覚ましい躍進により、今最も注目を集める存在となった。オサスナのFWは、金曜日のセルビアとの親善試合でピッチに立った直後にゴールを決め、ラ・ロハでの夢のようなデビューを飾り、ラ・リーガでの活躍を巡って高まっていた大きな期待に応えた。

    ルイス・デ・ラ・フエンテ代表監督は、この若手が代表チームに順応したことを即座に称賛した。

    「ビクトル・ムニョスは非常に謙虚だ。彼はまだ駆け出しであり、努力しなければならないことを理解している」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。「彼は素晴らしい試合を展開し、我々が皆目にしたような細やかなプレーを見せた。彼はチームに非常にうまく溶け込んでおり、これは我々にとって極めて重要だ」


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    レアル・マドリードとのつながりが事態を複雑にしている

    ムニョスの活躍は欧州のトップクラブの注目を集めているが、彼の契約状況は決して単純ではない。この20歳の選手の将来は、オサスナの手中に完全に委ねられているわけではない。昨夏の移籍以来、レアル・マドリードが依然として同選手に対して大きな権利を保有しているからだ。報道によると、レアル・マドリードは彼の権利の50％を保持しており、買い戻しオプションも有しているという。

    この特権的な立場により、ムニョスのキャリアが上昇軌道に乗った場合、最大の恩恵を受けるのはレアル・マドリードとなる。プレミアリーグやラ・リーガの他クラブを含め、このFWの獲得を目指すクラブにとっては、オサスナと首都のクラブの両方との交渉が不可欠となる。

  • バルセロナの財政難

    バルセロナはムニョスの成長を注視しており、攻撃陣の補強を図る中で彼の能力を高く評価しているとされる。しかし、『AS』紙の報道によると、同選手の4000万ユーロという移籍金条項に特定の条件が盛り込まれているため、バルサは正式なオファーを控えている。

    もしバルセロナがその条項を発動すれば、2000万ユーロがレアル・マドリードの懐に直接入ることになる。自チームの戦術的ニーズを解決する一方で、最大のライバルであるレアル・マドリードの将来の移籍資金を補填することになるという構図は、スポティファイ・カンプ・ノウの首脳陣にとって受け入れがたい苦い現実であり、この移籍の実現可能性について内部で深刻な疑念が生じている。

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    市場競争と今後の展望

    市場価値が急騰しているムニョスに対し、オサスナは今夏、多くのクラブからの熱烈な関心が寄せられることに備えている。クラブは、ムニョスの契約内容が多くのクラブにとって魅力的なターゲットとなることを認識しているが、レアル・マドリードが保有する買い戻し条項は、いかなる獲得希望クラブにとっても、とりわけバルセロナのようなライバルクラブにとっては、依然として最大の障害となっている。

    夏の移籍市場が近づく中、カタルーニャの巨人は、ムニョスの紛れもない才能が、ライバルに金銭を支払うことによる政治的・経済的な痛手を上回るかどうかを判断しなければならない。現時点では、バルセロナが獲得に踏み切るか、それとも他の補強先を探すかを検討しているため、同クラブの関心は保留状態にある。

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