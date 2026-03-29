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バルセロナは、10万5000人収容の「スポティファイ・カンプ・ノウ」の改修工事を完了させるため、モンジュイックへの悪夢のような帰還を余儀なくされている
フリック率いる部隊の荒野への帰還
ハンジ・フリック監督率いるバルセロナは、昨年11月にスポティファイ・カンプ・ノウへ戻って以来、勢いが止まらない。活気を取り戻したサポーターの前で、ホームゲームは全勝を続けている。この熱気こそが優勝争いを牽引する原動力となっているが、その勢いは近い将来、大きな運営上の壁に直面することになる。クラブは最近、6万2000人の観客収容許可を取得したものの、最終目標は依然として驚異的な10万5000席の収容能力である。 しかし、その目標を達成するためには、ブラウグラナは再びサッカーの聖地を離れる必要があり、2027年が2度目の仮移転の時期として予定されている。
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屋根工事のカウントダウン
「エスパイ・バルサ」プロジェクトのスケジュールによれば、新スタジアムの3つの階層すべてが2027年4月までに完成する見込みです。これは重要な節目となる一方で、建設において最も複雑な段階、すなわち巨大なスタジアム屋根の設置が始まることを意味します。 この工学的偉業の完成には、およそ4ヶ月を要すると見込まれている。安全面および施工上の理由から、設置作業中はスタジアムを完全に空ける必要があるため、バルセロナは2027-28シーズンの開幕当初、数週間にわたりスポティファイ・カンプ・ノウ以外での試合開催を余儀なくされることになる。
ヨハン・クライフ・スタジアム対モンジュイックのジレンマ
最近会長に再選されたジョアン・ラポルタ氏は、この短期的な移転についてクラブの選択肢を検討してきた。当初の案の一つは、試合をエスタディ・ヨハン・クライフに移すことであり、ラ・リーガの規定を満たすよう同スタジアムを改修する計画も含まれていた。しかし、そのような移転の財政的な見通しは厳しい。 改修を行っても、リザーブチームや女子チームのスタジアムの収容人数はわずか1万8000人程度にとどまる。これにより、試合日の収益は大幅に減少する上、数万人のシーズンチケット保有者が観戦できなくなるため、『AS』紙によれば、モンジュイックのエスタディ・オリンピック・ルイス・コンパニスへの復帰は、不人気ではあるものの、はるかに理にかなった代替案となっている。
- AFP
市議会との協議が間近に迫っている
エスタディ・オリンピックは、その立地や陸上トラックのため、ファンから人気が高いとは言えないが、その優れた収容能力から2027年の開催地として最有力候補となっており、モンジュイックではより多くのファンが来場できるようになるだろう。最終決定は、2027年の期限が近づくにつれて正式に発表される見通しだ。報道によると、クラブ関係者はエスタディ・オリンピックへの復帰の可能性について、バルセロナ市議会と協議を行う予定だという。