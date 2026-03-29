バルセロナは、10万5000人収容の「スポティファイ・カンプ・ノウ」の改修工事を完了させるため、モンジュイックへの悪夢のような帰還を余儀なくされている

ハンジ・フリック監督率いるバルセロナは、昨年11月にスポティファイ・カンプ・ノウへ戻って以来、勢いが止まらない。活気を取り戻したサポーターの前で、ホームゲームは全勝を続けている。この熱気こそが優勝争いを牽引する原動力となっているが、その勢いは近い将来、大きな運営上の壁に直面することになる。クラブは最近、6万2000人の観客収容許可を取得したものの、最終目標は依然として驚異的な10万5000席の収容能力である。 しかし、その目標を達成するためには、ブラウグラナは再びサッカーの聖地を離れる必要があり、2027年が2度目の仮移転の時期として予定されている。