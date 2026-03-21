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バルセロナは、長期契約延長を果たしたにもかかわらず、適正な価格であればジュール・クンデを放出する用意がある
バルサ、クンデの放出に踏み切る構え
『マルカ』紙によると、バルセロナはもはやクンデを「手放せない選手」とは見なしておらず、今夏にこのフランス代表選手へのオファーがあれば検討する意向だ。クンデは昨夏、2030年までの新契約を結んだが、ハンジ・フリック監督の下では、主にハイライン戦術の影響もあり、やや調子を落としている。
クンデは主に右サイドバックとしてプレーしているが、以前、チェルシーからのオファーを断ってスペイン移籍を選んだ際、シャビ監督からセンターバックとして起用されると約束されたことが、カンプ・ノウ移籍を決断する決め手になったと明かしている。
「会話はとても楽しかった」と彼は語った。「時間があっという間に過ぎた。あれほど自然に話せるとなれば、それは常に良い兆候だ。主にサッカーについて話したが、それが僕が一番話したいことだし、特に史上最高の選手の一人であるシャビ監督と話すのは最高だ。」
彼はさらにこう付け加えた。「トゥヘルとも話したが、彼が私の移籍を望んでいると感じた。ただ、私は単純にシャビのアプローチの方が気に入ったんだ。
「バルサを選んだのは、このポジション（センターバック）でプレーできる機会が最も多いと分かっていたからだ。」
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クンデの怪我の問題
クンデは今シーズン、怪我に悩まされており、現在は筋肉の怪我のため戦線離脱している。
アトレティコ・マドリード戦で負傷したクンデに対し、クラブの医療施設で一連の検査が行われた結果、負傷の全容が明らかになった。
バルセロナは、クンデの容態についてサポーターに最新情報を伝える公式声明を発表し、このフランス人選手は未定の期間、戦線離脱することになると述べた。クラブの声明は次のように述べている。「水曜日にジュール・クンデとアレハンドロ・バルデの両選手に対して実施された検査の結果、フランス人DFの左ハムストリング（大腿二頭筋）の中部3分の1に損傷があることが判明した。復帰時期は回復状況次第となる。」
マンチェスター・シティの関心
以前チェルシーが関心を示していたが、バルセロナのスポーツディレクターであるデコは、昨夏にマンチェスター・シティがクンデの獲得可能性について打診していたことを認めた。
しかし、彼らはオファーを出すことでそのアプローチを正式なものにはしなかった。「いいえ、オファーはありませんでした。 私が知っているのは、シティが――現在は（新フットボールディレクターの）ウーゴ・ヴィアナが、その前はチキ・ベギリスタインが――サイドバックを探しており、当然ながらクンデが移籍市場に出ているかどうかを我々に尋ねてきたということだけです。そして我々は『いいえ』と答えました。ですから、オファーも交渉も一切ありませんでした。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
バルセロナは現在、リーガ・エスパニョーラで首位に立ち、2位のレアル・マドリードに4ポイントの差をつけている。フリック監督率いるチームは、日曜日にラージョ・バジェカーノと対戦し、さらなる勝ち点を狙うが、この一戦ではクンデを欠くことになる見込みだ。
また、左サイドバックのアレハンドロ・バルデも欠場する見込みだ。バルセロナは3月初旬、彼がハムストリングを痛め、1ヶ月間の離脱を余儀なくされることを明らかにしていた。
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