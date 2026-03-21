『マルカ』紙によると、バルセロナはもはやクンデを「手放せない選手」とは見なしておらず、今夏にこのフランス代表選手へのオファーがあれば検討する意向だ。クンデは昨夏、2030年までの新契約を結んだが、ハンジ・フリック監督の下では、主にハイライン戦術の影響もあり、やや調子を落としている。

クンデは主に右サイドバックとしてプレーしているが、以前、チェルシーからのオファーを断ってスペイン移籍を選んだ際、シャビ監督からセンターバックとして起用されると約束されたことが、カンプ・ノウ移籍を決断する決め手になったと明かしている。

「会話はとても楽しかった」と彼は語った。「時間があっという間に過ぎた。あれほど自然に話せるとなれば、それは常に良い兆候だ。主にサッカーについて話したが、それが僕が一番話したいことだし、特に史上最高の選手の一人であるシャビ監督と話すのは最高だ。」

彼はさらにこう付け加えた。「トゥヘルとも話したが、彼が私の移籍を望んでいると感じた。ただ、私は単純にシャビのアプローチの方が気に入ったんだ。

「バルサを選んだのは、このポジション（センターバック）でプレーできる機会が最も多いと分かっていたからだ。」