バルセロナは、負傷したスペイン代表ラミン・ヤマルが今季残り試合を全休すると発表。ワールドカップ出場についてもコメントした。

バルサはセルタ戦に勝ち、今季27勝目でリーガ首位をキープ。クラシコで対戦するレアル・マドリードに9ポイント差をつけた。しかし、五輪代表FWヤマルが前半終了間際に負傷交代し、チームに不安が残った。

前半終了5分前にPKを決めたものの、ハーフタイム前に交代。ベンチは混乱したが、すぐに筋肉の負傷と判明した。