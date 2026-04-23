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バルセロナは、負傷したスペイン代表ラミン・ヤマルが今季残り試合を全休すると発表。ワールドカップ出場についてもコメントした。
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セルタ・ビーゴ戦の勝利時、ヤマルに何があったのか？
バルサはセルタ戦に勝ち、今季27勝目でリーガ首位をキープ。クラシコで対戦するレアル・マドリードに9ポイント差をつけた。しかし、五輪代表FWヤマルが前半終了間際に負傷交代し、チームに不安が残った。
前半終了5分前にPKを決めたものの、ハーフタイム前に交代。ベンチは混乱したが、すぐに筋肉の負傷と判明した。
バルサによるヤマルの負傷状況に関する最新情報
バルセロナは公式発表で、ラミネ・ヤマルが左ハムストリング（大腿二頭筋）を負傷したと報告した。保存療法で治療し、今シーズンの残り6試合は欠場するが、ワールドカップへの出場は可能見込みだ。
国内リーグ連覇を狙うハンス・フリック監督率いるチームは、今季残り6試合のラ・リーガを戦う。ヤマルは5月10日のレアル・マドリード戦など全試合を欠場する見込みだ。
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ガヴィはヤマルの不運な負傷に打ちのめされた。
バルセロナがセルタに勝利した直後、フリック監督はヤマルの負傷が軽微であることを願っていると語った。しかし、チームメイトたちは、この若き才能が長期離脱を余儀なくされる可能性があると痛感していた。
自身も負傷経験があるスペイン代表ガビは、ヤマルの状態を心配する一人だ。チームメイトの状況を尋ねられた際、彼はモビスター・プラスにこう語った。「彼こそ最高の選手だ。彼の怪我は僕らにとって悪夢で、ロッカールームは沈んでいた」。
ヤマルは2026年ワールドカップに出場するだろうか？ 慎重な見方が示されている
バルセロナはユーロ2024制したスペイン代表ヤマルが2026年W杯に出場できると確信している。だが医療専門家は慎重さを求める。
スポーツ医学の専門家であるペドロ・ルイス・リポル医師は、カデナ・セルに対し「ヤマルの負傷は再発率が30％あるため、回復期間については極めて慎重になる必要がある」と語った。
「筋腹の損傷なら予後は良好だが、筋腱移行部や腱自体の損傷なら少なくとも4～6週間離脱する恐れがある。
再発リスクを考えると代表入りは難しい。最大限の慎重さが求められる。」
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ヤマルは2025-26シーズンに何ゴールを決めたか？
15歳でデビューし、数々の記録を塗り替えてきたヤマル。最も活躍したシーズンは、残念ながら途中で終了した。今季は自身最多の24得点をマークした。
そのうち16得点はリーガ・エスパニョーラでのもの。2010-11シーズンに18得点を挙げたW杯優勝経験者のダビド・ビジャ以来、2000年代以降バルセロナで1シーズンにこれ以上のリーグ得点を挙げたスペイン人選手はいない。