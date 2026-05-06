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バルセロナは、若き天才ラミン・ヤマルが「史上最高の選手」リオネル・メッシと「特別な」資質を共有していることを、いかにして見抜いたのか
稀有な才能を見出す
『SPORT』紙によると、ハビエル・サビオラは、オスカル・ロペス監督の下でジュベニルAのアシスタントコーチを務めていた当時、ヤマルに対する第一印象を語った。その期待は2023年4月29日、レアル・ベティス戦（4-0で勝利）でヤマルが7分間プレーし、ラ・リーガデビューを果たしたことで現実となった。豊富な経験を持つサビオラは、ヤマルが稀有なオーラを放っていると指摘した。 「ラミンは他の選手と一線を画すと感じました。ピッチを駆け回る姿がそれを示しています。12、13歳のときにメッシのような選手を間近で見た経験があれば、長年サッカーに携わってきた者として、その違いはすぐに分かるものです」とサビオラは語った。
- AFP
将来のスーパースターの育成
この10代選手の技術は疑いなく、ラ・マシアのコーチ陣は急速な成長に伴う心理面を重視した。その慎重な指導が実を結び、18歳になった彼はバルセロナで151試合に出場し、49ゴール52アシストを記録している。サビオラは、最優先事項はトップレベルへ備えて彼の精神面を整えることだったと強調した。 「彼のサッカー能力は心配していなかった。どうマネジメントするかだけに注力していた。バルサのトップチームに昇格する可能性が高いと分かっていたからだ」と認め、「これほど若い選手が、その年齢では稀な資質を見せるとき、特別な何かがあると感じる」と語った。
シャビの影響力と黄金時代
この元フォワードは、シャビ・エルナンデスが「黄金世代」の才能を開花させる上で果たした重要な役割を強調した。シャビの下でヤマルは急速に成長し、ラ・リーガ2回、スペイン・スーパーカップ2回、コパ・デル・レイ1回、さらにスペイン代表としての2024年欧州選手権を制した。 個人では2025年TM年間最優秀選手賞を受賞し、バロンドールでもウスマン・デンベレに次ぐ2位に入った。サビオラは「ヤマルのほかヘクター・フォートなど数人もいた。彼らの驚異的な成長をシャビもすぐに見抜き、情報をもとめた」と語り、その急速な台頭に誇りを示した。
- AFP
フリック率いるバルセロナの今後はどうなるのか？
バルセロナはハンス・フリック監督の下、堅固な基盤を築いている。ヤマルは今シーズン、怪我をするまで45試合で24ゴール18アシストと圧倒的な活躍を見せた。サビオラは監督の戦術規律を称賛し、「どの選手を選んでも最大限のパフォーマンスを発揮してくれる。監督にとってこれほど心強いことはない」と結んだ。