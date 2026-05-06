バルセロナは、若き天才ラミン・ヤマルが「史上最高の選手」リオネル・メッシと「特別な」資質を共有していることを、いかにして見抜いたのか

この10代選手の技術は疑いなく、ラ・マシアのコーチ陣は急速な成長に伴う心理面を重視した。その慎重な指導が実を結び、18歳になった彼はバルセロナで151試合に出場し、49ゴール52アシストを記録している。サビオラは、最優先事項はトップレベルへ備えて彼の精神面を整えることだったと強調した。 「彼のサッカー能力は心配していなかった。どうマネジメントするかだけに注力していた。バルサのトップチームに昇格する可能性が高いと分かっていたからだ」と認め、「これほど若い選手が、その年齢では稀な資質を見せるとき、特別な何かがあると感じる」と語った。