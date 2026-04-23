バルセロナは「絶好のチャンス」を逃したマーカス・ラッシュフォードをマンチェスター・ユナイテッドへ戻す準備を整えた。

バルセロナは以前、ラッシュフォードの代理人と完全移籍について話し合っていた。しかし、プレッシャーがかかる試合での不安定なパフォーマンスを受け、クラブの見方は一変。 個人条件は問題にならないと見られていたが、コーチングスタッフは現在、他のフォワードを優先している。この方針転換は、重要な時期に彼のパフォーマンスが低下したためで、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中の彼と複数年契約を結ぶ可能性について以前話し合われていたにもかかわらず、クラブ幹部は代替案を検討することになった。