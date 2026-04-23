AFP
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バルセロナは「絶好のチャンス」を逃したマーカス・ラッシュフォードをマンチェスター・ユナイテッドへ戻す準備を整えた。
ラッシュフォードのレンタル移籍が終了
『The Athletic』によると、バルセロナはラッシュフォードの3000万ユーロ（2610万ポンド）の買い取りオプションを行使しないことを決定した。スペインでのスタートは順調だったが、チャンピオンズリーグとコパ・デル・レイでクラブが敗退する中で彼の影響力は低下した。 クラブ関係者は、ラフィーニャ離脱中にスタメンの座を確固たるものにできなかったことが、カタルーニャでの長期将来を判断する上で決定打になったと明かした。
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カタルーニャのクラブの優先順位が変化した
バルセロナは以前、ラッシュフォードの代理人と完全移籍について話し合っていた。しかし、プレッシャーがかかる試合での不安定なパフォーマンスを受け、クラブの見方は一変。 個人条件は問題にならないと見られていたが、コーチングスタッフは現在、他のフォワードを優先している。この方針転換は、重要な時期に彼のパフォーマンスが低下したためで、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中の彼と複数年契約を結ぶ可能性について以前話し合われていたにもかかわらず、クラブ幹部は代替案を検討することになった。
ノックアウトの苦戦が痛手となる
ラッシュフォードは44試合で12ゴール13アシストを記録しながらも、重要なノックアウトステージで存在感を示せなかった。特にアトレティコ・マドリードとのCL準々決勝2試合と国王杯準決勝ではゴールに絡めず、チームに大きな影響を与えた。 これらの大舞台での不振、特にラフィーニャ不在時に最前線を任された際の低調なパフォーマンスは、首脳陣に「このFWには長期プロジェクトに必要な決定力が欠ける」との確信を抱かせた。そのため、今夏もジュリアン・アルバレスが主要ターゲットであり、オサスナのウインガー、ビクトル・ムニョスもリストの上位に名を連ねている。
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リーグ優勝への最後の追い込み
バルセロナは土曜のヘタフェ戦からリーグ2連覇を狙う。ラッシュフォードはフリック監督の下、引き続き重要な戦力だ。 レアル・マドリードに9ポイント差をつけ、残り6試合。クラブは夏の大幅な改革を前に国内での優位を維持する。一方、ラッシュフォードのオールド・トラッフォードでの将来は不透明だ。マンチェスター・ユナイテッドの評価額に合う新クラブが現れなければ、2028年までの契約は続く。