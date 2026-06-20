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バルセロナは、移籍金が2倍になる前に若手DFの契約解除条項を発動させようと時間との戦いをしている。
カタルーニャのクラブが守備の天才選手を獲得へ
夏の初めにアンソニー・ゴードンを獲得したバルセロナは、ハンジ・フリック監督の下で2人目の補強に動き出している。スペイン紙『スポルト』によると、昇格シーズンで活躍した10代のDFサリナス争奪戦でクラブが先行。本人がバルセロナへの加入を強く希望したため、プレミアリーグや他クラブの追いを振り切った。
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メンデスが重要な交渉を主導する
スーパーエージェントのホルヘ・メンデスは先日サンタンデールを訪れ、カタルーニャのクラブ幹部に、この左サイドバックの契約解除条項が現在800万ユーロに設定されていると伝えた。メンデスはカンプ・ノウの幹部との強い関係を活かし、交渉を進めて口頭合意を得た。クラブは19歳の多才な選手を市場の好機と見て、価格が上がる前に最終契約を急いでいる。
多才な若手女優が改革のきっかけとなる
この10代選手は2部リーグで33試合7アシストを記録し、左SBとCBを自在に務めた。フリック監督は守備陣再編のため、スペインU-19代表の彼をプレシーズンからトップチームに組み込む。同時に、アル・ヒラルからレンタル中のポルトガル人SBジョアン・カンセロの完全移籍も交渉中だ。
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夏の締め切りが迫っている
契約解除金は7月1日に1600万ユーロに倍増するため、バルセロナは6月30日までにこの移籍を成立させる必要がある。スポーツディレクターのデコは移籍金を抑えるため、カンタブリアのクラブへレンタル中の控え選手を取引に含める方針だ。この選手が早期に確定すれば、スカウト部門はレヴァンドフスキ退団後のトップクラスセンターフォワード探しに集中できる。