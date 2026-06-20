スーパーエージェントのホルヘ・メンデスは先日サンタンデールを訪れ、カタルーニャのクラブ幹部に、この左サイドバックの契約解除条項が現在800万ユーロに設定されていると伝えた。メンデスはカンプ・ノウの幹部との強い関係を活かし、交渉を進めて口頭合意を得た。クラブは19歳の多才な選手を市場の好機と見て、価格が上がる前に最終契約を急いでいる。