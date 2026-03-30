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バルセロナは、元マンチェスター・シティのサイドバックの残留に苦戦する中、ジョアン・カンセロに対し「契約解除の交渉」を求めている
バルサがカンセロの完全移籍に向けて練る複雑な計画
バルセロナは、1月にクラブに復帰して以来、この31歳の選手がもたらした活躍に大いに満足している。 しかし、アル・ヒラルとの契約が残り1年となっているため、同選手がサウジ・プロリーグのクラブとの契約延長に合意しない限り、再びのレンタル移籍は事実上不可能だ。現時点で、この選択肢は選手にとって魅力のないものとなっている。その結果、マルカ紙によると、バルセロナの主な戦略は、このサイドバックに「契約解除」の交渉を促すことにある。
契約解除が実現すれば、カンセロはフリーエージェントとしてバルセロナに加入でき、クラブが支払いを渋っている移籍金を回避できることになる。しかし、この道を選ぶには、元マンチェスター・シティの選手にとって多大な経済的犠牲が伴う。中東での高額な年俸の残りを放棄しなければならないからだ。カタルーニャ復帰の際にはすでに減俸を受け入れていたが、この新たな一歩は、それよりもはるかに大きな収入の損失を意味する。
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アル・ヒラルの財政的課題
アル・ヒラルは、2024年にマンチェスター・シティから同選手を獲得するために2500万ユーロを投じたため、このポルトガル人スターの移籍を容易には認めないだろう。 サウジアラビアのクラブは、2026年夏までに彼の移籍金として約800万ユーロの償却が残っており、売却を承認するには少なくともその金額を要求すると見られている。依然として厳しい財政制約下にあるバルセロナは、来季開幕前に32歳になる選手にそのような移籍金を支払うことに躊躇している。
高額なコストにもかかわらず、スポーツディレクターのデコは、このディフェンダーをチームに残すことへの支持を公言している。冬の移籍市場での順応が成功したことを受け、デコはカンセロがクラブに対して抱く深い愛着こそが、彼を留めたいと考える主な理由であると強調した。 「我々がカンセロの獲得に尽力したのは、彼が何度も何度も、熱狂的なバルサファンであることを示してくれたからだ。それは現代の選手には珍しい感情であり、我々はそれを復活させようとしている」と、元バルサMFは語った。
フリック監督がサイドバックに求める戦術的役割
フリック監督は以前、マンチェスター・シティからの最初のレンタル期間が終了した際、このDFを引き留めたい意向を示していたが、アル・ヒラールの圧倒的な資金力により、当時は契約成立に至らなかった。現在、同監督は彼を最終ラインにおける戦術の要と見なしている。
このドイツ人指揮官は、カンセロの復帰を優先した決定を擁護し、次のように述べた。「以前も言った通り、我々は今何が必要かを判断しなければならない。カンセロは複数のポジションでプレーできる。その点で彼は素晴らしい。攻撃面でも質を備えており、それも我々が必要としているものだ。最終ライン付近では、質の高いプレーが必要なのだ。」
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カンプ・ノウにおける忠誠心の代償
結局のところ、この移籍の成否は、同選手がサウジアラビアでの巨額な報酬よりも、欧州でのキャリアを優先するかどうかにかかっている。もしカンセロが所属クラブとの契約を解消する方法を見つけられなければ、バルセロナは他の選手を探すことを余儀なくされるかもしれない。ピッチ上では、カンセロは今シーズンのリーガ優勝（現在、ライバルのレアル・マドリードに4ポイント差をつけて首位を走る）と、チャンピオンズリーグでの勝利に向けて、バルサに貢献することを望んでいるだろう。