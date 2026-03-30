バルセロナは、元マンチェスター・シティのサイドバックの残留に苦戦する中、ジョアン・カンセロに対し「契約解除の交渉」を求めている

アル・ヒラルは、2024年にマンチェスター・シティから同選手を獲得するために2500万ユーロを投じたため、このポルトガル人スターの移籍を容易には認めないだろう。 サウジアラビアのクラブは、2026年夏までに彼の移籍金として約800万ユーロの償却が残っており、売却を承認するには少なくともその金額を要求すると見られている。依然として厳しい財政制約下にあるバルセロナは、来季開幕前に32歳になる選手にそのような移籍金を支払うことに躊躇している。

高額なコストにもかかわらず、スポーツディレクターのデコは、このディフェンダーをチームに残すことへの支持を公言している。冬の移籍市場での順応が成功したことを受け、デコはカンセロがクラブに対して抱く深い愛着こそが、彼を留めたいと考える主な理由であると強調した。 「我々がカンセロの獲得に尽力したのは、彼が何度も何度も、熱狂的なバルサファンであることを示してくれたからだ。それは現代の選手には珍しい感情であり、我々はそれを復活させようとしている」と、元バルサMFは語った。