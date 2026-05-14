ジョアン・ペドロの獲得には多額の費用がかかる見込みだ。初期の報道によると、固定移籍金と成績連動ボーナスを含め、移籍金は1億ユーロに達する可能性がある。しかし、チェルシーはシーズン開幕時にブライトンから7000万ユーロで加入して以来、攻撃の要となっているこの24歳の選手をめぐり、強硬な姿勢で交渉に臨むとみられている。

プレミアリーグでのチェルシーの成績は不安定だが、このブラジル人FWはデビューシーズンで51試合23ゴール9アシストを記録し、クラブワールドカップ制覇でも活躍した。チェルシー首脳陣は、長年の課題だった「9番」を埋めてくれた彼を手放すことに消極的だ。