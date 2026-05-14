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バルセロナは、ロベルト・レヴァンドフスキの後継候補としてチェルシーのジョアン・ペドロの獲得を交渉中だ
デコがレヴァンドフスキの後継者探しを主導している
バルセロナのスポーツディレクター、デコは、今夏スポティファイ・カンプ・ノウを去る見込みのポーランド代表レヴァンドフスキの代役を確保するため、迅速に動いている。ポーランドの報道では、アル・ヒラルが35歳のレヴァンドフスキに「断れない」オファーを提示。先日ラ・リーガ優勝を果たしたバルセロナは、若くダイナミックな後継者を市場で探し回っている。
『グローボ』紙によると、バルサはアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスとジョアン・ペドロを候補筆頭に挙げている。スペインリーグ制覇から間もないデコは、ワールドカップで注目が移る前に交渉を急ぐ構えだ。クラブは数日中に正式会談を開き、ジョアン・ペドロの獲得可能性を模索する。
- AFP
チェルシーのスター選手に提示された巨額の移籍金
ジョアン・ペドロの獲得には多額の費用がかかる見込みだ。初期の報道によると、固定移籍金と成績連動ボーナスを含め、移籍金は1億ユーロに達する可能性がある。しかし、チェルシーはシーズン開幕時にブライトンから7000万ユーロで加入して以来、攻撃の要となっているこの24歳の選手をめぐり、強硬な姿勢で交渉に臨むとみられている。
プレミアリーグでのチェルシーの成績は不安定だが、このブラジル人FWはデビューシーズンで51試合23ゴール9アシストを記録し、クラブワールドカップ制覇でも活躍した。チェルシー首脳陣は、長年の課題だった「9番」を埋めてくれた彼を手放すことに消極的だ。
FAカップ決勝の戦略的タイミング
バルセロナは、チェルシーの国内リーグ戦が終わるのを待って交渉を進める方針だ。チェルシーは土曜にウェンブリーでFAカップ決勝を戦うが、試合後すぐに移籍市場が注目される見込み。
チェルシーがCL出場権を逃したため、バルセロナは交渉で有利とみられる。ジョアン・ペドロはロンドン生活に適応しているが、スペイン王者でCLを戦える魅力は大きい。バルセロナはW杯前に交渉を進めたい考えだ。
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ブルースは波乱のシーズンを挽回すべく奮闘する
チェルシーは昨夏のクラブワールドカップ制覇後、波乱のシーズンを送っている。チャンピオンズリーグではラウンド16でパリ・サンジェルマンに合計8-2で大敗し、欧州の夢は早々に消えた。現在プレミアリーグ9位（49ポイント）の「ブルーズ」は、FAカップ制覇で失望のシーズンを挽回しようとしている。