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バルセロナは、ラ・リーガとスペインサッカー連盟に、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長への措置を求める要請を行った。
正式な苦情が提出された
バルセロナは水曜日、公式ウェブサイトで声明を発表し、ラファエル・ユステ副会長がスペインサッカー界の指導者らに正式な書簡を送ったと明らかにした。書簡の宛先はラ・リーガのハビエル・テバス会長、スペインサッカー連盟（RFEF）のラファエル・ルザン会長、審判技術委員会（CTA）のフランシスコ・ソト委員長。
バルサは、5月12日と13日にペレス氏が公の場で発言した内容について、組織としての対応を求めている。同クラブは、これらの発言は虚偽であり、トップリーグの名誉、審判団、スペインプロサッカーの信頼性を傷つけるものだと主張している。
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協調的な法的措置を求める
バルセロナは、クラブが最近和解を求めたことを踏まえ、大会主催者に双方の評判を守るよう強く要求した。公式放送では、マドリード会長に対し当局が緊急に法的措置を講じるよう求める声が強調された。この事態は、ペレス会長がネグレイラ事件について辛辣に語ったテレビインタビューを受けて悪化した。
ペレスは両クラブの関係を「完全に決裂した」と断言し、状況を「組織的汚職の結果」と批判した。 ペレスは、バルセロナがCTA（スペインサッカー連盟）役員に金銭を支払い、長期訴訟に発展したネグレイラ事件にも言及。これに対しユステは以前、首都のクラブが2年間主要タイトルを獲得できていない現実から目をそらすための煙幕だと反論していた。
舌戦が激化している
クラシコを巡る両チームの対立は数日来高まり続け、前代未聞の公式抗議に至った。書簡に先立ち、ユステは審判偏向疑惑を「荒唐無稽」と公に反論。
彼は、ピッチ上での不振を覆い隠すための注意そらし戦術として、こうした非難を一蹴した。ユステは断固とした姿勢で次のように述べた。「フロレンティーノの発言は哀れで虚偽に満ちている。クラブは昨日、法的措置を検討すると発表した。この策略は、2年間にわたるスポーツ上の惨事を隠蔽しようとするものだが、何の成果も得られないだろう。」
- AFP
機関からの回答待ち
現在、ラ・リーガ、RFEF、CTAがこの爆発的な要求にどう対応するか注目されている。もし各団体がペレス氏を制裁しなければ、バルセロナは数週間以内に法廷で評判を守るため、独自に法的措置を取る用意がある。