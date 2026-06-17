バルセロナは、クラブが最近和解を求めたことを踏まえ、大会主催者に双方の評判を守るよう強く要求した。公式放送では、マドリード会長に対し当局が緊急に法的措置を講じるよう求める声が強調された。この事態は、ペレス会長がネグレイラ事件について辛辣に語ったテレビインタビューを受けて悪化した。

ペレスは両クラブの関係を「完全に決裂した」と断言し、状況を「組織的汚職の結果」と批判した。 ペレスは、バルセロナがCTA（スペインサッカー連盟）役員に金銭を支払い、長期訴訟に発展したネグレイラ事件にも言及。これに対しユステは以前、首都のクラブが2年間主要タイトルを獲得できていない現実から目をそらすための煙幕だと反論していた。