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翻訳者：
バルセロナは、フレンキー・デ・ヨングの負傷をめぐり、ロナルド・クーマン監督とオランダ代表に騙されたと感じ、怒っている。
デ・ヨングの容体にバルセロナの医療スタッフが懸念を示す
月曜、デ・ヨングがシウタット・エスポルティバに戻った。期待は低かったが、現実はバルセロナの誰もが予想したより深刻だった。7月20日まで休暇予定だったこのMFは、右膝の激しい腫れを診察してもらうため早期復帰を決めた。ハンシ・フリック監督との最初の打ち合わせ後、医療チームが検査を行い、関節が完全に不安定だと判明した。
スペイン紙『AS』は「靭帯損傷の疑いがある」と伝えた。ただ、内出血のため直ちにMRI検査はできず、炎症が収まるまで数日待つ必要がある。クラブは初期所見に衝撃を受けている。
- AFP
オランダの管理不備疑惑で緊張が高まっている
バルセロナは、オランダ代表首脳陣から意図的に不正確な情報を与えられたと感じている。クラブはデ・ヨングがチュニジア戦とモロッコ戦の前に2度注射を受けたことは把握していたが、問題の深刻さについては知らされていなかった。 カンプ・ノウ内では、デ・ヨングがモロッコ戦――延長戦の末、PKでオランダがベスト32敗退――で重傷を抱えたままプレーし、それが怪我を悪化させた可能性が高いとの疑念が高まっている。
バルセロナ内部関係者は「コーマン監督とフレンキーがどう説明するのか見守る」とスペイン紙に語り、クラブ内に不満が渦巻いていることを示した。クラブ幹部は、代表チームが長期的な健康より短期的な結果を優先させ、過失があったと主張している。
コエマンとデ・ヨングが批判されている。
バルセロナとクーマンの関係はすでに悪化していたが、今回の件で確執が再燃した。クラブは2023-24シーズン終盤、デ・ヨングのコンディション管理を公に批判したクーマンを忘れない。その批判が同選手の欧州選手権出場を阻んだ。立場は逆転し、バルサ幹部はオランダ人スタッフがなぜ「容認できないリスク」を冒したのか疑問視している。
批判はコーチ陣だけでなく、自身の限界を伝えなかったデ・ヨングにも及んでいる。クラブは、選手が痛みに耐えてプレーを続けるのではなく、止めるべきタイミングを判断すべきだったと考えている。手術が必要になれば、彼は4～6か月戦線を離脱する可能性がある。
- AFP
健康状態の悪化と手術への不安
オランダ代表医療チームへの批判も強まっている。同チームはバルセロナに「状況は制御下で、注射も厳重に監督されている」と保証していたが、今週の結果はそれとは正反対だった。バルサ側は、このMFに無謀な負担が課されていたと疑っている。
最終検査で最悪のケースが確認されれば、膝を安定させるには手術しかない。手術となればデ・ヨングは前半戦を欠場し、就任したばかりのフリック監督は早期に柱を失う。彼は昨季全38試合に出場し1ゴール8アシストを記録し、ラ・リーガ制覇に貢献した。
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