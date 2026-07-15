バルセロナは、オランダ代表首脳陣から意図的に不正確な情報を与えられたと感じている。クラブはデ・ヨングがチュニジア戦とモロッコ戦の前に2度注射を受けたことは把握していたが、問題の深刻さについては知らされていなかった。 カンプ・ノウ内では、デ・ヨングがモロッコ戦――延長戦の末、PKでオランダがベスト32敗退――で重傷を抱えたままプレーし、それが怪我を悪化させた可能性が高いとの疑念が高まっている。

バルセロナ内部関係者は「コーマン監督とフレンキーがどう説明するのか見守る」とスペイン紙に語り、クラブ内に不満が渦巻いていることを示した。クラブ幹部は、代表チームが長期的な健康より短期的な結果を優先させ、過失があったと主張している。