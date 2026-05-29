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バルセロナは、バイエルン・ミュンヘンがすでにマンチェスター・シティのDFについて問い合わせを行っている中、ジョスコ・グヴァルディオル獲得に向けて野心的なオファーを検討している
欧州のビッグクラブがエティハドに群がる
バルセロナは今夏、守備の補強候補としてグヴァルディオルを最上位に検討している。カタルーニャのクラブはマンチェスター・シティのスター獲得へ動きつつ、アトレティコのアルバレスにもアプローチ。スペイン王者は移籍の可能性を確信するが、守備陣再構築中のバイエルンが反発すると見込まれる。
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マテウス、バイエルンの関心を認める
ドイツサッカー界のレジェンド、ロタール・マテウスが、ブンデスリーガ王者がRBライプツィヒ出身の多才な24歳DFを積極的に獲得しようとしていると明言した。
スカイのインタビューでマテウスは「クラブはすでに獲得を打診している」と明かし、さらに「ライプツィヒ出身で、現在はマンチェスター・シティに所属。左サイドバックだがセンターバックもできる。その名はグヴァルディオルだ」と続けた。
都市計画延長に関する協議
TEAMtalkによるとバイエルンがDFの代理人と接触したが、シティは9000万ユーロで獲得した選手を手放さない方針だ。 グヴァルディオルは2023年以降、グアルディオラ監督の下で欠かせない存在だ。今季は脛骨骨折でプレミアリーグ18試合の出場にとどまったが、クラブ首脳陣は彼がチームに定着していると判断。2028年までの契約をさらに延長し、長期的に残留させるため交渉を進めている。
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守備陣の再編が迫っている
アリアンツ・アレーナでは守備陣の脆弱さと先行き不透明感が続いている。そのため、グヴァルディオルはバイエルンのヴィンセント・コンパニー監督にとって、この夏極めて魅力的な補強候補だ。アルフォンソ・デイヴィスと伊藤宏樹はコンディション不良に悩まされており、キム・ミンジェの退団説も浮上している。バイエルンはトップクラスの戦力を確保すべく全力で動く見込みだ。一方、バルセロナがグヴァルディオルとアルバレスの両選手を同時に獲得するには、複雑な財政状況を乗り切らなければならない。