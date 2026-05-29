アリアンツ・アレーナでは守備陣の脆弱さと先行き不透明感が続いている。そのため、グヴァルディオルはバイエルンのヴィンセント・コンパニー監督にとって、この夏極めて魅力的な補強候補だ。アルフォンソ・デイヴィスと伊藤宏樹はコンディション不良に悩まされており、キム・ミンジェの退団説も浮上している。バイエルンはトップクラスの戦力を確保すべく全力で動く見込みだ。一方、バルセロナがグヴァルディオルとアルバレスの両選手を同時に獲得するには、複雑な財政状況を乗り切らなければならない。