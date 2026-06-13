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バルセロナは、スペイン代表がラミン・ヤマルを起用する“リスク”を止められない。ハムストリングの怪我から回復した10代の星は、2026年ワールドカップの出場資格を得た。
デ・ラ・フエンテ、ヤマルの出場可能を明言
スペイン代表のデ・ラ・フエンテ監督は、2026年ワールドカップ初戦のカーボベルデ戦を前に、ヤマルが戦列に復帰したと発表した。バルセロナ所属のFWヤマルは、ハムストリングの負傷で数週間離脱していた。大会直前というタイミングもあり、負担が懸念されていた。
しかしデ・ラ・フエンテ監督は、18歳のヤマルが試合に出場できる状態まで回復したと明かした。フル出場は難しいものの、大会初戦のスペイン代表プランでは依然として起用が確実視されている。
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スペイン代表監督が選手のコンディションを説明
チャタヌーガで記者団に対し、デ・ラ・フエンテ監督はヤマルの現状を説明し、最終判断はキックオフ直前に下すと述べた。同監督は、ヤマルを起用するのは不必要な賭けだという見方を一蹴した。
「月曜の試合に出場できる状態だ」とデ・ラ・フエンテ監督は明言した。「状況を見て判断する。予定と異なる展開もある。ラミンはプレーできるが、90分間のフル出場は難しい。
サッカーはリスクを伴うスポーツだ。3分でも90分でも怪我をする可能性は常にあり、リスクはつきものだ。我々は選手の健康を第一に考えているが、ワールドカップでは初戦が決定的になることもあると認識しなければならない。彼の状態を慎重に判断するつもりだ」
バルセロナの統制の欠如
代表戦期間中、クラブは主力選手の出場時間を調整しようとするが、ワールドカップでは状況が異なる。バルセロナとスペインサッカー連盟（RFEF）は対話を続けている。それでも最終決定権は代表チームの技術スタッフが持ち、ハンス・フリック監督やバルサ理事会はほとんど介入できない。
デ・ラ・フエンテ監督は、月曜日の試合メンバーを決めるのは自分だと明言した。
「バルサとは常に連絡を取り、協力関係にある。だが最終決定は私が下す。彼がプレーするかどうかは私が判断する」と付け加えた。
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ヤマルの出場時間を慎重に管理する
デ・ラ・フエンテ監督は、ヤマルがカーボベルデ戦でフル出場する可能性は低いと語った。スペインは途中出場させ、回復途上のハムストリングに負担をかけず、試合に影響を与えることを狙う。
攻撃の要である彼の復帰は、大会序盤のスペインにとって大きな朗報だ。一方、バルセロナも10代スターが世界最高舞台に帰還する瞬間を見守る。