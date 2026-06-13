バルセロナは、スペイン代表がラミン・ヤマルを起用する“リスク”を止められない。ハムストリングの怪我から回復した10代の星は、2026年ワールドカップの出場資格を得た。

チャタヌーガで記者団に対し、デ・ラ・フエンテ監督はヤマルの現状を説明し、最終判断はキックオフ直前に下すと述べた。同監督は、ヤマルを起用するのは不必要な賭けだという見方を一蹴した。

「月曜の試合に出場できる状態だ」とデ・ラ・フエンテ監督は明言した。「状況を見て判断する。予定と異なる展開もある。ラミンはプレーできるが、90分間のフル出場は難しい。

サッカーはリスクを伴うスポーツだ。3分でも90分でも怪我をする可能性は常にあり、リスクはつきものだ。我々は選手の健康を第一に考えているが、ワールドカップでは初戦が決定的になることもあると認識しなければならない。彼の状態を慎重に判断するつもりだ」