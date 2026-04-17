バルセロナは、アトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレス獲得が失敗に終わった場合、ラ・リーガのカリスマ的ヒーローであるヴェダト・ムリキを新たなストライカーとして獲得したいと考えている

『SPORT』紙によると、カタルーニャのクラブは仲介者を通じてムリキの状況を打診済みだが、選手側との直接接触はしていない。注目度が高いことを自覚するムリキは、今シーズンを力強く終えることに集中し、移籍話はその後検討する。

契約解除金は4000万ユーロだが、2029年まで契約が残っているため、マヨルカの成績次第では低い金額での移籍も可能なようだ。バルセロナは、マヨルカが2部に降格すれば移籍金がさらに下がると見込んでいる。