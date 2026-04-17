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バルセロナは、アトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレス獲得が失敗に終わった場合、ラ・リーガのカリスマ的ヒーローであるヴェダト・ムリキを新たなストライカーとして獲得したいと考えている
ムリキの経歴がバルセロナの関心を引いている
アルヴァレス獲得が難しくなった場合、クラブが求めるストライカー像は明確だ。身長があり、ペナルティエリアで存在感を示し、トップレベルで経験豊富な伝統的な「No.9」だ。
『SPORT』紙によると、今シーズン好調のRCDマヨルカ・ムリキが有力候補に浮上。31歳のコソボ代表は現在リーグ得点ランキング2位。空中戦、センターバックを押し込む力、エリア内の決定力でチームに新たなオプションをもたらす。
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仲介業者を通じた初期の動き
『SPORT』紙によると、カタルーニャのクラブは仲介者を通じてムリキの状況を打診済みだが、選手側との直接接触はしていない。注目度が高いことを自覚するムリキは、今シーズンを力強く終えることに集中し、移籍話はその後検討する。
契約解除金は4000万ユーロだが、2029年まで契約が残っているため、マヨルカの成績次第では低い金額での移籍も可能なようだ。バルセロナは、マヨルカが2部に降格すれば移籍金がさらに下がると見込んでいる。
マヨルカの苦戦と降格の懸念
マジョルカは勝ち点34で15位。トップリーグ残留はムリキの得点力が支えている。デコ率いるスカウトチームは、彼を堅い守備を崩す理想的な戦力と評価する。
スポーツディレクターは、ロベルト・レヴァンドフスキや若手とは異なる解決策をもたらす選手を求めている。ムリキの身体能力があれば、バルサは状況に応じてよりダイレクトなスタイルに切り替えられる。1対1の強さとボールキープで中盤の負担を軽減できるからだ。
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ソルロスが新たな選択肢として浮上している
候補はムリキだけではない。アトレティコのアレクサンダー・ソルロートも高く評価されている。このノルウェー人はムリキと多くの共通点を持つ――優れた身体能力、強いヘディング、ラ・リーガでの確かな得点力だ。