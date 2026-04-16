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バルセロナは、アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝での敗戦を受け、審判判定についてUEFAに2度目の申し立てを行った。
ラポルタ氏が「恥ずべき」審判とVARを痛烈に批判
バルサはわずか1週間余りで2度目となる申し入れをサッカー連盟に行った。審判団とVARの対応に強い怒りを示し、第1戦と第2戦の出来事を問題視している。
ジョアン・ラポルタ会長はゴドでの会見で、この段階での審判判定は「恥ずべきもの」と批判。パウ・クバルシの退場、マルク・プビルのハンド疑い、エリック・ガルシアの2枚目イエロー、ダニ・オルモのPK可能性、フェルミン・ロペスとフアン・ムッソの衝突など、2試合の争议を列挙した。
「まずアトレティコ・マドリードの勝利を称えたい。だが昨日の主審とVARの判定は恥ずべきものであり、許されない」とラポルタは語った。 第1戦では明らかなPKが認められず、さらにボールをコントロールできていなかったジュリアーノ・シメオネに対してイエローで済むべき場面で退場処分を受けた。あのレッドカードは大きな痛手だった。
この試合では、最終ラインにクンデが残っていたため、ガルシアの退場は不当だった。 主審は当初イエローカードを出したが、VARの介入でレッドに変わった。フェラン・トーレスのシュートはゴールだった。ダニ・オルモへのPKは明白だった。フェルミンへのファウルは許せない。上唇が完全に切れていたのに、ガビにだけカードが出た。ガビは縫合処置を受けて苦しんでいたが、相手にはカードさえ出なかった。これは到底受け入れられない」
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バルサはスポーツ面と経済面の損害を主張している。
クラブが発表した新たな公式声明は、ラポルタ会長の激しい公の非難ほどではないものの、依然として組織的に不当な扱いを受けているというクラブの不満を浮き彫りにしている。声明では、「この2試合で、競技規則に準拠しない審判判定が複数あり、規則の誤った適用や、重要な局面でのVAR介入不足が原因だ」と指摘している。
さらにクラブは、これらの誤審が試合の行方を変え、スポーツ面でも経済面でも重大な損害を被ったと主張した。
技術革新と透明性の確保を求める声
カタルーニャのクラブは、特定の判定の是正を求めるだけでなく、欧州全体の審判基準向上をリードする姿勢を示した。同クラブはUEFAに対し、過去の不満を再指摘し、将来同じ問題が起こらないよう制度の抜本的見直しを要求した。
クラブは「本申し立てで以前の要請を再表明し、厳格・公正・透明な競技規則の適用と審判制度の改善のためUEFAと協力する用意がある」と続けた。
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UEFAによる前回の申し立ては却下された
先週、バルセロナは第1戦で起きたプビルのハンドを問題視し、公式調査、VAR音声公開、審判の懲戒処分を求めた。
しかしUEFAは火曜午後に「抗議は受理できない」と結論づけ、ペナルティエリア内で罰則対象となる行為はなかったと判断した。この決定はカンプ・ノウの怒りを募らせ、バルセロナは法的・行政的な異議をさらに強めている。