バルセロナは、アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝での敗戦を受け、審判判定についてUEFAに2度目の申し立てを行った。

バルサはわずか1週間余りで2度目となる申し入れをサッカー連盟に行った。審判団とVARの対応に強い怒りを示し、第1戦と第2戦の出来事を問題視している。

ジョアン・ラポルタ会長はゴドでの会見で、この段階での審判判定は「恥ずべきもの」と批判。パウ・クバルシの退場、マルク・プビルのハンド疑い、エリック・ガルシアの2枚目イエロー、ダニ・オルモのPK可能性、フェルミン・ロペスとフアン・ムッソの衝突など、2試合の争议を列挙した。

「まずアトレティコ・マドリードの勝利を称えたい。だが昨日の主審とVARの判定は恥ずべきものであり、許されない」とラポルタは語った。 第1戦では明らかなPKが認められず、さらにボールをコントロールできていなかったジュリアーノ・シメオネに対してイエローで済むべき場面で退場処分を受けた。あのレッドカードは大きな痛手だった。

この試合では、最終ラインにクンデが残っていたため、ガルシアの退場は不当だった。 主審は当初イエローカードを出したが、VARの介入でレッドに変わった。フェラン・トーレスのシュートはゴールだった。ダニ・オルモへのPKは明白だった。フェルミンへのファウルは許せない。上唇が完全に切れていたのに、ガビにだけカードが出た。ガビは縫合処置を受けて苦しんでいたが、相手にはカードさえ出なかった。これは到底受け入れられない」