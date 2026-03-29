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バルセロナは、ある重要な条件を付してロベルト・レヴァンドフスキに新契約を提示する準備を進めている
バルサのベテランストライカーに対する計画
6月30日に契約が満了を迎えるレヴァンドフスキについて、バルセロナは明確な計画を策定している。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、カタルーニャの巨人は、センターフォワードのポジションに安定感をもたらすため、同選手に1年契約の延長を提示して残留させる案に非常に前向きだという。 クラブは、彼のピッチ上での影響力と、厳しい財政状況とのバランスを慎重に見極めている。今シーズンはやや控えめな役割を担っているものの、全大会通算37試合で16ゴール、3アシストを記録し、その衰え知らぬ実力を証明している。
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更新のための財務条件
ロマーノ氏によると、バルセロナからのオファーには、彼の年俸に関して大きな条件が付いているという。2022年夏にバイエルン・ミュンヘンから4500万ユーロで加入して以来、レヴァンドフスキは184試合で117ゴール、23アシストを記録するなど、見事な投資成果を上げてきた。しかし、37歳の彼は現在、クラブ内で最も高額な年俸を得ている選手の一人である。 クラブ首脳陣は、ビジネス的な観点から契約更新を成立させるには、給与の減額が不可欠であると考えている。
MLSやサウジアラビアからの関心
ロマーノ氏はまた、レヴァンドフスキが他クラブからも関心を集めていることを明らかにした。同氏はインスタグラムの投稿で次のように記している。「欧州のクラブ、サウジアラビアのクラブ、そして特にMLSのクラブがすでにレヴァンドフスキの代理人と接触している。ロベルトが新たな挑戦を決断すれば、すべてのオファーが提示されることになるだろう」。レヴァンドフスキは、来シーズンどこでプレーする予定かについてはまだ明らかにしていない。
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次は何が待っているのでしょうか？
輝かしいキャリアの最終章を迎えたポーランド代表キャプテンは、今や自らの去就を真剣に検討している。クラブに残留するために減俸を受け入れるか、それとも新たな挑戦を求めるか、決断を下さなければならない。しかし、現時点では彼はバルサへの献身を貫いており、次節のアトレティコ・マドリード戦での出場を望んでいる。