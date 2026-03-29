バルセロナは、ある重要な条件を付してロベルト・レヴァンドフスキに新契約を提示する準備を進めている

ロマーノ氏によると、バルセロナからのオファーには、彼の年俸に関して大きな条件が付いているという。2022年夏にバイエルン・ミュンヘンから4500万ユーロで加入して以来、レヴァンドフスキは184試合で117ゴール、23アシストを記録するなど、見事な投資成果を上げてきた。しかし、37歳の彼は現在、クラブ内で最も高額な年俸を得ている選手の一人である。 クラブ首脳陣は、ビジネス的な観点から契約更新を成立させるには、給与の減額が不可欠であると考えている。