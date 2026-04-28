バルセロナは降格危機のトッテナムからシャビ・シモンズを含む5選手を注視し、夏の補強を狙う。

バルセロナは、シモンズとルーカス・ベルグヴァルという創造性豊かな2選手に注目している。バルサの下部組織出身で、トッテナムの中盤を支えるシモンズは「至宝」と呼ばれる。オランダ代表の彼が古巣に復帰すれば、攻撃陣に華と幅が生まれる。

ベルグヴァルにも注目している。彼はバルセロナへの移籍が目前だった時期があり、最終的にトッテナムを選んだ。ロンドンでは怪我や出場機会の少なさに苦しんだが、バルサは今も彼のポテンシャルを信じており、2年前の悔しさを晴らすチャンスを狙っている。