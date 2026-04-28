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バルセロナは降格危機のトッテナムからシャビ・シモンズを含む5選手を注視し、夏の補強を狙う。
バルサ、トッテナムのスターを格安で獲得へ
『ディアリオ・スポルト』紙によると、バルセロナはトッテナム・ホットスパー・スタジアムで進む危機を注視している。スパーズはプレミアリーグ残留を争っており、降格すれば主力選手が大幅値下げで流出する恐れがある。
バルサ首脳はトッテナム1軍の主力5人をマーク。財政難が続くバルサにとって、実績ある英選手を割安で獲得できる夏は好機だ。
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サイモンズの復帰の可能性
バルセロナは、シモンズとルーカス・ベルグヴァルという創造性豊かな2選手に注目している。バルサの下部組織出身で、トッテナムの中盤を支えるシモンズは「至宝」と呼ばれる。オランダ代表の彼が古巣に復帰すれば、攻撃陣に華と幅が生まれる。
ベルグヴァルにも注目している。彼はバルセロナへの移籍が目前だった時期があり、最終的にトッテナムを選んだ。ロンドンでは怪我や出場機会の少なさに苦しんだが、バルサは今も彼のポテンシャルを信じており、2年前の悔しさを晴らすチャンスを狙っている。
ヴァン・デ・ヴェンとロメロで守備陣を強化
バルセロナはハンス・フリック監督の下、守備強化へミッキー・ファン・デ・ヴェンとクリスティアン・ロメロの獲得を視野に入れる。2人ともイングランドで高パフォーマンスを示しており、即戦力として期待される。
ファン・デ・ヴェンは、速い戻りとビルドアップの安定感で注目され、左利きのセンターバックとしてクバルシの理想的なパートナーになると期待される。
5人目はスペイン代表DFペドロ・ポロ。攻撃的な右SBでバルセロナのスタイルに適合するが、獲得はジュール・クンデの去就次第だ。財政バランスを考慮し、バルセロナは今夏クンデのオファーを受け入れる構えで、もし退団すればポロが後任として「深い位置からの攻撃的脅威」をもたらすと期待される。
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プレミアリーグの順位表が夏の戦略を左右する
現時点では、これらの野心的な移籍計画はプレミアリーグの順位表に左右される。 残り4試合となり、移籍の可否はトッテナムの残留or降格、つまり「降格割引」の有無に左右される。もしスパーズが降格すれば、バルセロナは欧州のライバルと争うことになる。それでも、カンプ・ノウとチャンピオンズリーグ復帰の魅力を武器に、バルサは混沌の夏市場を優位に運べるかもしれない。