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「バルセロナは運が良かった」―アトレティコ・マドリードのスター選手がレッドカードの判定に激怒、ハンジ・フリック監督率いるチームが終盤に逆転勝利を収め、ラ・リーガの首位との差を広げた
メトロポリターノでのドラマ
アトレティコ対バルセロナの対戦は、優勝争いの行方を左右する一戦として注目されていたが、試合はすぐに審判をめぐる激しい議論の渦へと陥った。アトレティコはジュリアーノ・シメオネのゴールで先制したが、マーカス・ラッシュフォードが同点ゴールを決め、さらにニコ・ゴンサレスが退場処分を受けてホームチームが10人となったことで、試合の流れは一変した。 1-1の同点で迎えた試合中、バルサのジェラール・マルティンが退場処分を受けたが、VARによる確認の結果、この判定は意外にも覆された。数的劣勢が最終的に響き、86分にロベルト・レヴァンドフスキがゴールを決め、カタルーニャの巨人が逆転勝利を収めた。
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ムッソ、審判の判定のばらつきを批判
敗戦にもかかわらずMVPに選出されたムッソは、試合後のコメントで遠慮なく本音を語った。DAZNの取材に対し、このアルゼンチン人ゴールキーパーは悔しさをにじませてこう語った。「前半は素晴らしいプレーができた。さらに良いプレーを見せ、多くのチャンスを作り出した。見応えのある楽しい試合だった。レッドカードが痛手となった。現代のサッカーにおいて、1人少ない状況で戦うのは非常に難しい。 相手にもレッドカードが出るべきだったと思う。審判はピッチ上でそれをはっきりと見ていた。その後、リプレイでも確認された。あれがあれば、試合はもっと公平なものになったかもしれない。だが、まあ、前を向くしかない。重要な試合だった。これで我々の自信が揺らぐことはない。11対11なら、我々が上回っていたと思う。多くのチャンスを作り、ボールをうまく回した。それが自信につながる。」
レヴァンドフスキの終盤の活躍が勝ち点をもたらした
試合終盤、レヴァンドフスキが幸運な形でゴールを決めた瞬間が訪れた。ムッソはこのゴールが、この夜の運の巡りを象徴するものだったと考えている。ムッソは試合終盤の痛恨の失点について次のように振り返った。「リバウンドがちょうど彼の足元に転がり、本人も気づかないうちにゴールを決めてしまった。2点目は彼らにとって幸運なゴールだった。我々は守備に徹しようとした。チームは並外れた努力を見せた。 外から見れば信じられないようなプレーに見えるかもしれないが、選手たちが注いだ全力を私は擁護したい。どんな形であれ失点すれば、気分は悪いものだ。11対11の状況でも、1人少ない状況でも、チームの努力を高く評価し、称賛したい。」
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これから2週間は大変な日々が待っている
ディエゴ・シメオネ監督率いるチームの今後の日程は過酷を極め、チャンピオンズリーグ準々決勝ではバルセロナとの一戦が控えている。準決勝進出がかかったこの一戦は、リーグ戦での対決で高まった緊張感が、欧州の舞台にも波及することが予想される。さらに、4月18日にレアル・ソシエダと対戦するコパ・デル・レイ決勝は、今シーズンのアトレティコにとってタイトル獲得の最も現実的なチャンスとして、大きな存在感を放っている。