敗戦にもかかわらずMVPに選出されたムッソは、試合後のコメントで遠慮なく本音を語った。DAZNの取材に対し、このアルゼンチン人ゴールキーパーは悔しさをにじませてこう語った。「前半は素晴らしいプレーができた。さらに良いプレーを見せ、多くのチャンスを作り出した。見応えのある楽しい試合だった。レッドカードが痛手となった。現代のサッカーにおいて、1人少ない状況で戦うのは非常に難しい。 相手にもレッドカードが出るべきだったと思う。審判はピッチ上でそれをはっきりと見ていた。その後、リプレイでも確認された。あれがあれば、試合はもっと公平なものになったかもしれない。だが、まあ、前を向くしかない。重要な試合だった。これで我々の自信が揺らぐことはない。11対11なら、我々が上回っていたと思う。多くのチャンスを作り、ボールをうまく回した。それが自信につながる。」