バルセロナは泣き言や審判への不満を止めるべきだ。ラミン・ヤマルらには、自分たちが本当にどれほど素晴らしい選手なのかを証明する時が来たのだ。

カンプ・ノウでの試合終了から24時間以内にバルセロナは声明を発表し、54分頃にアトレティコ・マドリードのペナルティエリアで起きた不可解な出来事をUEFAに抗議したと明らかにした。

声明によると、プレーが再開された後に相手選手が自陣エリア内でボールを拾ったがペナルティが科されず、バルセロナは「この判定とVAR介入の欠如は重大な誤り」と主張している。

クラブは調査開始、審判通信記録へのアクセス、公式認定と措置を要求した。」

声明がここで終わっていれば話は別だった。バルサの主張には根拠がある。マルク・プビルがプレーを再開する前にボールに手を触れた際、フアン・ムッソはすでにゴールキックを蹴り終えていたように見えたからだ。しかし、バルセロナの問題は、まだ終わっていなかった。

さらにクラブは、最近のチャンピオンズリーグで不可解な判定が繰り返しチームを不利にし、公平な競争を阻害していると主張した。