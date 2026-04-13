バルセロナは泣き言や審判への不満を止めるべきだ。ラミン・ヤマルらには、自分たちが本当にどれほど素晴らしい選手なのかを証明する時が来たのだ。

ハンス・フリック率いるチームはボールを支配し、決定機を何度も作り出した。ポストに阻まれた場面も2度あった。しかし前半、クバルシがジュリアーノ・シメオネに対して犯したファウルで得たFKをジュリアン・アルバレスが直接決め、後半にはマッテオ・ルッジェーリのクロスをアレクサンデル・ソルロートが押し込んだ。火曜のメトロポリターノでの一戦で、ホームチームは苦しい状況に立たされた。
スコアは内容ほど差がなく、バルサに同情する声もあったが、彼らの敗戦反応は情けなくも予想通りだった。
ハンス・フリック率いるチームはボールを支配し、決定機を何度も作り出した。ポストに阻まれた場面も2度あった。しかし前半、クバルシがジュリアーノ・シメオネに対して犯したファウルで得たFKをジュリアン・アルバレスが直接決め、後半にはマッテオ・ルッジェーリのクロスをアレクサンデル・ソルロートが押し込んだ。火曜のメトロポリターノでの一戦で、ホームチームは苦しい状況に立たされた。
スコアは内容ほど差がなく、バルサに同情する声もあったが、彼らの敗戦反応は情けなくも予想通りだった。
カンプ・ノウでの試合終了から24時間以内にバルセロナは声明を発表し、54分頃にアトレティコ・マドリードのペナルティエリアで起きた不可解な出来事をUEFAに抗議したと明らかにした。
声明によると、プレーが再開された後に相手選手が自陣エリア内でボールを拾ったがペナルティが科されず、バルセロナは「この判定とVAR介入の欠如は重大な誤り」と主張している。
クラブは調査開始、審判通信記録へのアクセス、公式認定と措置を要求した。」
声明がここで終わっていれば話は別だった。バルサの主張には根拠がある。マルク・プビルがプレーを再開する前にボールに手を触れた際、フアン・ムッソはすでにゴールキックを蹴り終えていたように見えたからだ。しかし、バルセロナの問題は、まだ終わっていなかった。
さらにクラブは、最近のチャンピオンズリーグで不可解な判定が繰り返しチームを不利にし、公平な競争を阻害していると主張した。
バルセロナが「審判から差別を受けた」と主張するのは、荒唐無稽だ。同クラブは、スペイン審判委員会（CTA）副委員長だったホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラ氏関連企業に総額840万ユーロを支払った疑いで汚職を指摘されている。その上で差別を訴えるのは皮肉である。
この状況では、バルセロナは静観するのが賢明だ。また、ちょうど1年前、ハンス・フリックは「敵意と憎悪」を理由に2024-25シーズンコパ・デル・レイ決勝のボイコットをほのめかしたレアル・マドリードを「泣き虫」と批判していたことも忘れてはならない。
「今起きていることは正しくない」とドイツ人監督は語った。「審判への敬意を失ってはならない。これはサッカーであり、選手、監督、そして審判を含むすべての人を守るのが我々の責任だ。ピッチ上では感情が高ぶることもあるが、試合が終われば前を向かなければならない」
しかしその2週間も経たないうちにバルセロナがチャンピオンズリーグで敗退すると、フリック自身もその助言を守れなかった。
「いくつかの審判の判定で、この結果は不公平だ。率直に言わざるを得ない」とフリック監督は語った。昨年5月、インテルに3-4で敗れ、2試合合計7-6でチャンピオンズリーグ準決勝敗退が決まった直後の発言だった。
「審判については多くを語らない」と言いながら、フリック監督は語り続けた。「50対50の判定はすべて相手有利だった。それが悲しい」
試合終了のホイッスル後、フリックがシモン・マルシニアク主審に抗議したことで、選手たちもインタビューで不満を口にした。
ロナウド・アラウージョは「影響を与えた」と主張し、エリック・ガルシアは過去の不満を蒸し返した。ペドリは第2戦の判定調査まで要求した。
「この審判の試合で同じことがまた起きた。理解できないし説明も難しいので、UEFAが調べるべきだ。50対50の判定はすべて相手有利だった」とこのMFは語った。監督の主張と重なる内容だった。
マルシニアクはバルセロナの批判を「ばかげている」と一蹴し、その判断は正しかった。
問題の試合では、マルシニアク主審がバルサにPKを一旦与えたものの、VARのハイグラーが確認し、ファウルがエリア外だったため判定は取り消された。
ヒグラーは、延長戦に持ち込んだインテルのゴールにつながる場面でデンゼル・ダムフリーズがジェラール・マルティンに行った正当なタックルにもバルセロナが異議を唱えた件にも責任がある。さらに、ハーフタイム直前にペナルティエリアで口論したイニゴ・マルティネスがフランチェスコ・アチェルビに唾を吐いたのを審判団が見逃したことが最大のミスのようにも見える。
試合前、バルセロナ地元紙『スポルト』はマルチニアクを「マドリディスタ」と決めつけ、証拠としてクラブエンブレム入り洗面用具袋の横で撮影された写真のみを提示した。根拠薄く、名誉棄損的な主張である。
クラシコに根付く猜疑心の文化は深く、バルセロナもまた、ライバル同様に不利な判定だけを取り上げ、自身に有利な判定には目をつぶる。
カンプ・ノウでのプビルの一件後、困惑したフリック監督は「VARがある意味は何なのか？」と問いかけた。この疑問は、ここ数年、多くの監督や選手、サポーターも抱いてきたものだ。
しかし4日前のメトロポリターノでのバルサ対アトレティコ戦では、VAR担当マリオ・メレロ・ロペスがチアゴ・アルマダへの危険なタックルでジェラール・マルティンに退場処分を下した主審マテオ・ブスケツ・フェレールに映像確認を指示した際、フリックは異議を唱えなかった。
結果として、ブスケツ・フェレール主審はレッドカードをイエローカードに変更した。しかしスペインサッカー連盟（CTA）は後日、「退場処分を維持すべきで、VARの介入は不当だった」と結論付けた。
この判定はバルサの勝利を助け、レアルとの勝ち点差を7（現在は9）に広げた。それでもカタルーニャの陰謀論者は水曜のCLアトレティコ戦敗北後、クラブの法務チームを動員した。
バルサにとっては不名誉な騒動であり、「負けず嫌い」という印象を強めた。純粋にサッカーの視点では好感度の高いチームだけに、残念でならない。
バルセロナは、ヨハン・クライフの哲学を基盤に、長年にわたり称賛されるサッカー理念を育んできた。そのアカデミーからは、卓越した技術と深い戦術理解を持つ選手が次々と誕生している。クラブは若手起用を恐れず、むしろアイデンティティとしてきた。カタルーニャの独立運動とも深く結びつくこの姿勢が、彼らの誇りだ。
それでも、バルサの極めて高い基準を軽く超えるのがラミネ・ヤマルだ。18歳ながらリーガやCLでメッシを思わせる活躍を見せ、ラ・マシア育ちの選手が多いこのチームで歴史を刻む運命にある。
しかし、チームは自らの過剰な期待を鵜呑みにしている節があり、期待外れの敗戦後に癇癪を起こすことも。チャンピオンズリーグ制覇にはまだ力不足かもしれないという考えは、彼らの頭にないようだ。
昨年10月、パリ・サンジェルマンとのグループステージ前、バルサは「欧州最強」と豪語したが、前王者にその実力を思い知らされた。
フリック監督のチームは質が高く、2年連続のリーグ制覇が目前である。それでもメンタリティには不安が残る。アトレティコ戦でクバルシが受けたレッドカードは、フリック体制2シーズン目で5枚目だ。自滅傾向より心配なのは、その後の自己反省の欠如である。
彼らは常に他者のせいにして、自分たちの問題に向き合わない。
それでも火曜のメトロポリターノでは、世界に向け実力を示せる絶好機が訪れる。敵地でアトレティコに2点差を逆転すれば伝説になる。選手たちは「できる」と断言し、フェラン・トーレスも土曜のエスパニョール戦（4-1）後に「レモントアダ（大逆転）」を約束した。
しかし、今は行動で示すしかない。大言壮語の後に悲劇が続くことが多すぎた。純粋なサポーターの忍耐も限界だ。彼らはヤマルたちにマドリードで存在感を示し、翌日、法務チームの声明を読むような事態にならないことを切望している。