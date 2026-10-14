目覚ましい快進撃を続ける中でも、フリック監督はチームが浮かれないよう努めた。「サッカーでは状況があっという間に変わる」と、試合後の記者会見で語った。「今の状況を誇りに思う。うれしく思っているし、自分たちが目指すプレースタイルには自信だけでなく確信もある」

「だが、我々の目標はさらに先にある。タイトルを獲りたい。今はまだ何も勝ち取れない。大きなタイトルが決まるのは5月、6月だ。そのために毎日取り組んでいる」

ドイツ人指揮官はまた、夏にロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスが退団し、先発を任せられるストライカーが不在となった後も、チームが高い得点力を発揮していることに驚きはないと強調した。「重要なのは練習で見せる質だ。それを見ているから、驚いてはいない」と付け加えた。「私はこのチームを知っている。選手たちがどんなプレーをできるか、100％確信している」

「我々が試合をどうコントロールしているかを見るのは素晴らしい。チャンピオンズリーグで、我々は最高のパフォーマンスを見せた」

「前半に見たものも高く評価している。ファイナルサードでの判断や攻守の切り替えは最善とは言えなかったが、ガラタサライが非常に強いことは分かっている。特にこの雰囲気の中ではね」

「ハーフタイムに少し修正し、後半は素晴らしかった。信じられないほどのパフォーマンスだった」



