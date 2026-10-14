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バルセロナは止められない？ ラミン・ヤマルらがガラタサライ戦の逆転勝利で10連勝も、ハンジ・フリック監督は「何も勝ち取れない」と警告
逆転勝利で10戦全勝を達成
バルセロナはラムズ・パークに乗り込んだが、アレクセイ・バトラコフに予想外の先制点を許し、一時劣勢に立たされた。しかし、前半終了間際にジョアン・カンセロが同点弾を決め、トルコでの後半の圧倒的な戦いにつなげた。
後半に入ると、フェルミン・ロペス、アンソニー・ゴードン、カリム・アデイェミの得点で4-1の快勝を収めた。バルセロナは今季開幕からの全勝を維持し、公式戦10連勝を達成。今季の得点数も驚異の43に伸ばした。
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フリック、タイトル獲得への期待を抑える
目覚ましい快進撃を続ける中でも、フリック監督はチームが浮かれないよう努めた。「サッカーでは状況があっという間に変わる」と、試合後の記者会見で語った。「今の状況を誇りに思う。うれしく思っているし、自分たちが目指すプレースタイルには自信だけでなく確信もある」
「だが、我々の目標はさらに先にある。タイトルを獲りたい。今はまだ何も勝ち取れない。大きなタイトルが決まるのは5月、6月だ。そのために毎日取り組んでいる」
ドイツ人指揮官はまた、夏にロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスが退団し、先発を任せられるストライカーが不在となった後も、チームが高い得点力を発揮していることに驚きはないと強調した。「重要なのは練習で見せる質だ。それを見ているから、驚いてはいない」と付け加えた。「私はこのチームを知っている。選手たちがどんなプレーをできるか、100％確信している」
「我々が試合をどうコントロールしているかを見るのは素晴らしい。チャンピオンズリーグで、我々は最高のパフォーマンスを見せた」
「前半に見たものも高く評価している。ファイナルサードでの判断や攻守の切り替えは最善とは言えなかったが、ガラタサライが非常に強いことは分かっている。特にこの雰囲気の中ではね」
「ハーフタイムに少し修正し、後半は素晴らしかった。信じられないほどのパフォーマンスだった」
ヤマルが試合を操る
今季すでに7人の選手がそれぞれ複数得点を記録しているが、イスタンブールで試合を動かした真の立役者はラミン・ヤマルだった。10代のヤマルは自身の得点こそなかったものの、フェルミンに絶妙なクロスを送り、見事な技術でゴードンの得点をお膳立てして、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。全4得点に絡み、今季わずか10試合で8得点9アシストを記録している。
バルセロナのフリック監督は、若きFWの影響力を絶賛した。「ラミンは素晴らしい後半を見せた。このレベルで彼のような選手がいるのは驚くべきことだ。彼が我々のために試合の流れを変えてくれた。それは本当に良かった」
「毎回の練習でラミンを見ると、練習中に彼が作り出すいくつかの場面は、ここで見せたものと同じだ。驚くべきことだ」
「彼のような選手が私のチームにいてくれてうれしい。後半の彼は素晴らしかった。試合を支配する姿、最後のパス……彼がやっていることは信じられない」
ヤマルの圧巻のプレーには、対戦相手からも惜しみない賛辞が寄せられた。ガラタサライのスター選手、ラファエル・レオンは、この若手選手がサッカー界最高の個人賞を獲得することを期待し、「ラミン・ヤマルがバロンドールを獲得し、バルサで主要タイトルを手にすることを願っている。彼は世界最高の選手の一人だ。私は彼を非常に高く評価している」と語った。
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今後を左右する1週間が待ち受ける
バルセロナの無敗記録は、これから迎える厳しい日程で真価を問われる。土曜日にはラ・リーガの戦いを再開し、3位レアル・ベティスとの難しいアウェー戦に臨む。
続く来週火曜日には、フランスでパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグの一戦が控える。その後スペインに戻り、宿敵レアル・マドリーをホームに迎えて今季最初のエル・クラシコを戦う。この過酷な3連戦は、快進撃を続けるフリック率いるチームにとって、まさに真価が試される機会となる。
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