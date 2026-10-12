Icon Sportswire
翻訳者：
「バルセロナは彼よりも偉大だ！」ジョアン・ガスパール元会長、顕彰の遅れを巡りリオネル・メッシを批判
元トップがアルゼンチンの伝説的FWに警告
ガスパルトは、カンプ・ノウのファンの前で行う正式な送別セレモニーをメッシが繰り返し先延ばしにしているとして、メッシを非難した。メッシがラ・マシアに加入した当時、カタルーニャの名門クラブの会長を務めていたガスパルトは、クラブの格はどの個人よりも上だと強調した。メッシとラポルタの冷え込んだ関係が、退団後もふさわしい送別の場を設けられない最大の障害となっている。メッシが退団したのは2021年だ。
- Xinhua
ベテラン運営幹部が無条件での復帰を要求
82歳のガスパルトは、メッシのキャリア形成にバルセロナが果たした重要な役割をすぐさま指摘し、クラブの首脳陣が誰であろうとファンに敬意を表するよう求めた。
ポッドキャスト『Solo para cules』で、ガスパルトは不満をあらわにした。「レオがサッカー選手として疑いようのない存在であり、世界最高で、偉大な選手であることは確かだ。ただ一つ、彼が忘れてはならないことがある。バルセロナは彼よりも大きな存在だ。彼は気をつけるべきだ。本当に気をつけるべきだ」
「これは、私がバルセロナの会長だった頃、13歳の時に獲得した選手に長年抱いてきた愛情から言っている。彼は気をつけるべきだ。バルセロナは、彼個人よりも大きな存在なのだ」
最後通告に続き、ボイコットも辞さないと強く警告
ガスパールは、我慢も限界に近づいていると警告した。FWがクラブ首脳陣の交代を待つことに固執するなら、同選手を称えるいかなる式典にも出席しないと明言した。
同じポッドキャストで発言を続けた元会長は、政治的な条件を受け入れない姿勢を示した。「彼は偉大な選手であり、世界最高の選手だ。その理由の一部にはバルサがある。何パーセントかは言わないがね。だから、そのことを忘れてはならない。そういうわけで、私はまだ彼に猶予を与えている。だが、メッシ氏がバルサに来てファンに別れを告げることに少しでも難色を示すなら、私もいずれ不快に思うようになるだろう。
「会長が誰であろうと、誰であろうと、彼はバルサに別れを告げに来なければならない。レオ・メッシがラポルタのいなくなった日にしか別れを告げに来ず、ラポルタが会長だからという理由で来るのを拒むなら、私は彼を称える式典を開かない。何様のつもりなのか。ラポルタがいるかどうかを、バルセロナに来る条件にするなんて。その条件のせいでラポルタがそこにいないのなら、私はその式典に出席しない」
- AFP
ベテラン司令塔、代表でのキャリアに幕
メッシは最近、代表としてのキャリアに幕を下ろした。アルゼンチン代表としてベナンに3-0で勝利した10月6日（火）の試合を経てのことだ。39歳の司令塔は現在、アメリカのインテル・マイアミで残されたクラブでの活動に全力を注いでいる。同クラブとの契約は2028年後半まで続く。一方、バルセロナは、長らく延期されてきた送別の場をようやく設けられるよう、クラブの象徴であるメッシからの明確な承諾を待ち続けている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。