ガスパールは、我慢も限界に近づいていると警告した。FWがクラブ首脳陣の交代を待つことに固執するなら、同選手を称えるいかなる式典にも出席しないと明言した。

同じポッドキャストで発言を続けた元会長は、政治的な条件を受け入れない姿勢を示した。「彼は偉大な選手であり、世界最高の選手だ。その理由の一部にはバルサがある。何パーセントかは言わないがね。だから、そのことを忘れてはならない。そういうわけで、私はまだ彼に猶予を与えている。だが、メッシ氏がバルサに来てファンに別れを告げることに少しでも難色を示すなら、私もいずれ不快に思うようになるだろう。

「会長が誰であろうと、誰であろうと、彼はバルサに別れを告げに来なければならない。レオ・メッシがラポルタのいなくなった日にしか別れを告げに来ず、ラポルタが会長だからという理由で来るのを拒むなら、私は彼を称える式典を開かない。何様のつもりなのか。ラポルタがいるかどうかを、バルセロナに来る条件にするなんて。その条件のせいでラポルタがそこにいないのなら、私はその式典に出席しない」