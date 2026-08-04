トーレスはクラブでの長期的な将来について重要な見解を示し、契約交渉を始める責任はバルセロナ首脳陣側にあるとした。クラブのアメリカでのプレシーズンツアー中に話した26歳のスペイン人は、自身の状況について率直に語り、今後のスポーツプロジェクトにおいて自分が引き続き重要な存在であることをクラブ首脳陣が明確に示すのを待っているとの考えをにじませた。

Sporticoとのインタビューで、Mundo Deportivoが伝えたところによると、トーレスはカタルーニャの強豪との新契約締結の可能性について直接質問を受けた。「バルサは僕を欲していることを示さなければならない。向こうから来て交渉することはできるし、最終的にはすべてが話し合われるだろう」とトーレスは述べた。







