AFP
翻訳者：
「バルセロナは僕を望んでいることを示さなければならない」 フェラン・トーレスが、パリ・サンジェルマン移籍の可能性が取り沙汰される中でバルセロナに契約を巡る要求を突きつける
トーレスがバルセロナ首脳陣に圧力をかける
トーレスはクラブでの長期的な将来について重要な見解を示し、契約交渉を始める責任はバルセロナ首脳陣側にあるとした。クラブのアメリカでのプレシーズンツアー中に話した26歳のスペイン人は、自身の状況について率直に語り、今後のスポーツプロジェクトにおいて自分が引き続き重要な存在であることをクラブ首脳陣が明確に示すのを待っているとの考えをにじませた。
Sporticoとのインタビューで、Mundo Deportivoが伝えたところによると、トーレスはカタルーニャの強豪との新契約締結の可能性について直接質問を受けた。「バルサは僕を欲していることを示さなければならない。向こうから来て交渉することはできるし、最終的にはすべてが話し合われるだろう」とトーレスは述べた。
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PSGへの関心と外部からの称賛
パリ・サンジェルマンは、攻撃陣の選択肢強化を目指す中で、この多才なアタッカーの獲得と盛んに結びつけられている。リーグ・アン王者は状況を注意深く見守っていると報じられており、選手本人もこのような注目度の高いクラブからの関心を光栄に感じているようだ。
パルク・デ・プランス行きのうわさについて問われたトーレスは、国外からの関心が自信につながっていることを認めた一方で、当面の優先事項に変わりはないと明かした。「こうしたチームが自分を求めてくれるたびに、それは良いことだ」とトーレスは語った。
契約上の安定は余裕をもたらす
外部の雑音や、バルセロナのフロント陣に対して自身が突きつけた要求はあるものの、トーレスは現在の契約期間の長さによって比較的有利な立場にある。契約満了が迫り、決断を迫られ得る他の選手とは異なり、このバレンシアーノは、自身の選択肢を慎重に見極めるだけの時間的余裕があると感じている。
同選手は、現在の契約によって、自分の将来を自らコントロールできると強調した。うわさが何を示唆していようとも、それは変わらないという。「自分はバルサと契約している。確かにフットボールでは何が起こるか分からないが、契約がある以上、待つことができるし、自分で決めることができる」と締めくくった。
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カンプ・ノウでのトーレスの今後への道筋
バルセロナが今後の国内外の戦いに向けた準備を進める中、焦点はいずれピッチへと戻ることになる。だがクラブは今、トーレスが求める信頼の証しに応じるのか、それともシーズンが進むにつれてこの状況が雑音となるリスクを負うのかを決断しなければならない。現時点でトーレスはアメリカで目の前の任務に集中しているが、長期的にバルセロナへの忠誠を誓い続けるかどうかは、今後何年にもわたってバルセロナの一員として自分を引き留めるためにクラブがどこまで本気で動く意思があるのかにかかっていること、そしてとりわけ他の欧州の強豪クラブからの関心がある中で、2026-27シーズンに向けたハンジ・フリック監督のプロジェクトに全面的にコミットする前に、利用可能なあらゆる選択肢を見極める考えであることを明確にしている。
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