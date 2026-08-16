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「バルセロナは僕の家だった」 フェラン・トーレス、5000万ユーロでのPSG移籍を受けてファンに感動的な別れのメッセージ
トーレス、バルセロナのファンに感動的な別れのメッセージ
トーレスはバルセロナとファンに正式に別れを告げ、2031年までの5年契約でPSGに加入したことで、クラブでの4年半にわたる在籍に終止符を打った。FWはインスタグラムに感情のこもった別れの動画を投稿し、バルセロナのユニフォームを着て過ごした最高の瞬間のいくつかを振り返った。この動画にはナレーションも添えられ、トーレスはクラブでの歩みと、カタルーニャで過ごした時間が自身に与えた影響について回想した。
心のこもったメッセージの中で、元マンチェスター・シティの同選手はバルセロナの一員として過ごした時間への深い感謝を示した。トーレスは「まず何よりも、すべてのことに感謝したい。この色のユニフォームを着られたことは名誉だった。この4年半でバルサで経験したことは、私をより良いサッカー選手にし、より良い人間にしてくれた」と語っている。
- Getty Images Sport
カタルーニャでの成長とタイトル獲得の歩み
このメッセージの中で、トーレスは自身のキャリアにおいて、バルセロナが単なる一クラブ以上の存在になったことを明確にした。FWはクラブとの間に築いたつながり、そして2022年冬の移籍市場で加入した瞬間から、このユニフォームのために全力を尽くす覚悟について語った。在籍期間中には、ラ・リーガ3回、スペイン・スーパーカップ3回、コパ・デル・レイ1回の優勝を果たした。
「この間、バルセロナは私の家だった。私はすべてを捧げると約束してここに来たし、それこそが私が取り組んできたことだ。常にチームを助け、バルサをあるべき場所、つまり頂点へ導くことを目標にしてきた」とトーレスは説明した。
チームメートや友人たちへの最後の言葉
トーレスは別れの言葉の最後に、ロッカールームの内外で自身の歩みに関わってきた人々へ感謝を伝えた。そのメッセージからは、クラブが自身の成長の過程で与えてくれた環境への感謝と、一つの区切りを迎えた思いがにじんでいた。彼は成功したアスリートとしてだけでなく、ロッカールームで仲間たちから敬意を集める存在としてクラブを去る。
そして最後に、こう締めくくった。「私は、このクラブをロッカールームの内外に友人たちを持って去る。そして、私たち全員をより良くしてくれた多くの人たちにも恵まれた。ともにバルサでチャンピオンになり、多くの仲間とは代表チームでもチャンピオンになった。ありがとう、そしてフォルサ・バルサ」
- AFP
バルセロナが大きな財政的追い風を確保
移籍の詳細は公表されていないものの、彼の退団はバルセロナに大きな経済的影響をもたらす見通しだ。バルセロナはこのスペイン代表選手の移籍で5000万ユーロを受け取ることになり、契約状況を踏まえればかなりの金額と言える。この資金注入により、来季に向けて陣容の再構築を進めるバルセロナは、移籍市場で待望の柔軟性を得ることが期待されている。
PSGにとって、トーレスの獲得はラ・リーガと国際舞台の両方で実績を残してきた勝者を迎え入れることを意味する。フランス王者は、すでに欧州5大リーグのうち2つで成功を経験し、キャリアの全盛期に差しかかっている選手を確保することになる。トーレスにとっても、パルク・デ・プランスへの移籍は新たなスタートであり、新たなプロジェクトの下でチャンピオンズリーグ制覇を争う機会となる。
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