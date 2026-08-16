このメッセージの中で、トーレスは自身のキャリアにおいて、バルセロナが単なる一クラブ以上の存在になったことを明確にした。FWはクラブとの間に築いたつながり、そして2022年冬の移籍市場で加入した瞬間から、このユニフォームのために全力を尽くす覚悟について語った。在籍期間中には、ラ・リーガ3回、スペイン・スーパーカップ3回、コパ・デル・レイ1回の優勝を果たした。

「この間、バルセロナは私の家だった。私はすべてを捧げると約束してここに来たし、それこそが私が取り組んできたことだ。常にチームを助け、バルサをあるべき場所、つまり頂点へ導くことを目標にしてきた」とトーレスは説明した。