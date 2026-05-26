レンタル移籍で好成績を残したラシュフォードの完全移籍に向け、バルサが動きを加速している。talkSPORTによると、バルサは2026年W杯前にマンチェスター・ユナイテッドと交渉する予定だ。ラシュフォードは49試合で14ゴール14アシストを記録し、フリック監督は彼の残留を確信した。

クラブはすでに個人条件で合意しており、ラッシュフォードも契約体系の見直しと年俸減額を了承している。バルサの財政状況を踏まえ、今後は移籍金が焦点となるが、ユナイテッドは値下げを拒否している。 マンUは、当初のレンタル契約に定められた3000万ユーロ（2600万ポンド）の買い取りオプション行使を要求しており、追加のレンタルには応じない構えだ。