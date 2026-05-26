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バルセロナはワールドカップ前にマンチェスター・ユナイテッドと新たな移籍交渉を行う予定で、マーカス・ラッシュフォードには「ユナイテッドでの将来はない」との見方。
バルセロナ、ラッシュフォード獲得へ本腰を入れる
レンタル移籍で好成績を残したラシュフォードの完全移籍に向け、バルサが動きを加速している。talkSPORTによると、バルサは2026年W杯前にマンチェスター・ユナイテッドと交渉する予定だ。ラシュフォードは49試合で14ゴール14アシストを記録し、フリック監督は彼の残留を確信した。
クラブはすでに個人条件で合意しており、ラッシュフォードも契約体系の見直しと年俸減額を了承している。バルサの財政状況を踏まえ、今後は移籍金が焦点となるが、ユナイテッドは値下げを拒否している。 マンUは、当初のレンタル契約に定められた3000万ユーロ（2600万ポンド）の買い取りオプション行使を要求しており、追加のレンタルには応じない構えだ。
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ユナイテッド、移籍制度で強硬姿勢を継続
報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは今夏、ラッシュフォードとの完全決別を希望。チーム再建のため、彼の年俸を予算から外したい考えだ。バルセロナのスポーツディレクター、デコが買取り義務付き再レンタルなどを提案したが、ユナイテッドは拒否した。
チャンピオンズリーグ出場権獲得で給与が上昇するため、売却の圧力は高まっている。他のFWとの噂もあるが、バルセロナは依然としてラッシュフォードを最優先とし、フリック監督も獲得に全力だ。
バルセロナは、ラッシュフォードが交渉の切り札になると考えている。
バルセロナは、ラッシュフォードがスペインに残りたいと希望していることで、交渉で有利になると見ている。報道では、彼はオールド・トラッフォードへの復帰に関心はなく、他クラブのオファーも断っているため、マンチェスター・ユナイテッドの選択肢は限られる。この姿勢を受け、バルセロナは2027年の買い取り義務付き分割払いを引き続き模索している。
とはいえ、最終的に3000万ユーロの全額を支払う可能性もあると認識している。候補リストの他選手、アトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレスとチェルシーのジョアン・ペドロも高額で、所属クラブは値下げに応じない。
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バルセロナは決定的な交渉に臨む
バルセロナはプレシーズン開始前にラッシュフォードの去就を確定するため、マンチェスター・ユナイテッドと協議を続ける見込みだ。ラッシュフォードもイングランド代表に選ばれ、自身の将来を明確にしたいと考えている。ユナイテッドは再びのレンタル移籍を避け、完全移籍での放出を目指す。