バルセロナはリーガ優勝争いの佳境を前に、ラフィーニャの復帰という大きな後押しを得た。

フリック監督は、ラフィーニャの献身性とリーダーシップを称え、負傷中のラミン・ヤマルを含む他の選手たちの出場状況にも言及した。

「ラファは常に100％の力を出し切っている」とフリック監督は説明した。「それが彼のメンタリティであり、姿勢だ。彼はチームに大きく貢献してくれているが、今シーズンは苦戦している。彼が戻ってくることは重要だ。彼は遠征に帯同する予定で、どうなるか様子を見よう。彼はキャプテンだ。おそらく、我々が求めているものを与えてくれるだろう。

アンドレアス・クリステンセンの今季復帰は不明だが、一歩ずつ進める。ベルニは明日合流する。 ヤマルとは連絡を取っており、回復は順調だ。 ワールドカップに間に合うよう回復する時間はある。彼もそれを望んでいる」