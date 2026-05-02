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バルセロナはリーガ優勝争いの佳境を前に、ラフィーニャの復帰という大きな後押しを得た。
バルセロナがシーズンの佳境を迎える中、ラフィーニャが復帰。
バルセロナに朗報だ。4月を怪我で全休していたラフィーニャがチームに復帰した。リーガ・エスパニョーラ終盤戦を前に、フリック監督率いるチームは優勝へまた一歩前進した。
彼の復帰は攻守両面でチームを強化し、残り5試合でレアル・マドリードを退ける原動力となるかもしれない。さらに、10代のMFマルク・ベルナルも次節オサスナ戦への復帰を許可された。
- AFP
フリック監督、オサスナ戦へ主力を復帰
フリック監督は、ラフィーニャの献身性とリーダーシップを称え、負傷中のラミン・ヤマルを含む他の選手たちの出場状況にも言及した。
「ラファは常に100％の力を出し切っている」とフリック監督は説明した。「それが彼のメンタリティであり、姿勢だ。彼はチームに大きく貢献してくれているが、今シーズンは苦戦している。彼が戻ってくることは重要だ。彼は遠征に帯同する予定で、どうなるか様子を見よう。彼はキャプテンだ。おそらく、我々が求めているものを与えてくれるだろう。
アンドレアス・クリステンセンの今季復帰は不明だが、一歩ずつ進める。ベルニは明日合流する。 ヤマルとは連絡を取っており、回復は順調だ。 ワールドカップに間に合うよう回復する時間はある。彼もそれを望んでいる」
バルセロナ、オサスナの脅威を警戒
バルセロナは難関が待つエル・サダルへ。2024-25シーズン、フリック監督就任初年度にオサスナはこの地でフリックに初黒星をつけた。ドイツ人監督は前回の敗戦を鮮明に覚えており、今回はより安定した態勢で臨むと強調した。
「あの日は先発を大きく入れ替えたのでよく覚えている」とフリック。「明日はそうしない。今はチームが好調だ。オサスナも調子が良く、来季のヨーロッパ大会出場を狙っていることも知っている。いつも通り、ベストを尽くすだけだ」
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バルセロナはパンプローナでの勝利で優勝に一歩近づきたい
バルセロナはパムプラナ遠征で勝てばリーガ優勝に近づくと理解している。当面の目標はレアル・マドリードとの差を保つこと。残り5試合で11ポイントリードしている。ラフィーニャの復帰が攻撃力を高め、優勝を確実なものにすると期待される。