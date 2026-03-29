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バルセロナはラフィーニャの負傷についてFIFAに申し立てを行う予定で、ラ・リーガの優勝チームには補償金が支払われることになる
代表戦期間中の不運に、バルサが激怒
ラフィーニャが代表戦から右ハムストリングの負傷を抱えて帰国し、約5週間の離脱が見込まれることから、バルセロナは激怒していると報じられている。 この負傷は、フォックスボロで行われたブラジル対フランスの親善試合（2-1でブラジルが敗れた）中に発生した。クラブの医療スタッフは金曜日、負傷の程度を確認し、これを受けて『ムンド・デポルティーボ』紙が報じたほか、カンプ・ノウのクラブ本部内でも不満の声が上がっている。同紙によると、バルセロナはこの事態に対処するため、FIFAに正式に抗議する意向であり、数千キロ離れた場所で行われた非公式の試合で負傷が発生したことに対する怒りを表明するとしている。
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カタルーニャの強豪チームに補償金が支払われる可能性は？
ハンス・フリック監督にとっては競技面での損失が最大の懸念事項だが、バルセロナはFIFAクラブ保護プログラムを通じて金銭的補償を受ける資格がある。この制度は、選手が代表戦での負傷により28日以上連続して戦線離脱した場合、クラブに対して補償金を支払うものである。ラフィーニャの離脱期間は5週間と見込まれているため、FIFAは補償金を支払うことになるだろう。 現在の試算と離脱期間に基づくと、バルセロナは約14万4000ユーロ（12万5000ポンド／16万6000ドル）の補償金を受け取れる見込みだ。しかし、国内リーグと欧州大会の両方で重要な試合が続く中、最も得点力のある攻撃陣の一人を失うことによる影響を緩和するには程遠い額であるため、クラブ首脳陣はこの金額を「微々たるもの」と見なしている。
フリックの戦術計画が混乱に陥った
今シーズン、この29歳の選手の活躍に大きく依存してきたハンス・フリック監督にとって、これほど最悪なタイミングはないだろう。 ラフィーニャは絶好調で、特にセビージャ戦での決定的なハットトリックや、中断直前のニューカッスル・ユナイテッド戦（ホームで7-2の大勝）での2得点が際立っている。彼の献身的なプレーと決定力あるフィニッシュがなければ、ドイツ人監督は戦力が不足した前線で、過密な4月のスケジュールを乗り切る方法を模索せざるを得ない。
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ラフィーニャが欠場する主な試合
この負傷による最も深刻な影響は、ラフィーニャがチャンピオンズリーグの準々決勝に出場できないことだ。4月8日と14日に予定されているアトレティコとの2試合には、間違いなく欠場することになる。もしバルサが勝ち進んだ場合、ラフィーニャは準決勝の第1戦、さらには第2戦も欠場する可能性がある。 さらに、彼の回復までの期間を考えると、首位を死守しようとするバルサにとって重要なリーガ・エスパニョーラの5試合を欠場することになりそうだ。