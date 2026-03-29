バルセロナはラフィーニャの負傷についてFIFAに申し立てを行う予定で、ラ・リーガの優勝チームには補償金が支払われることになる

ハンス・フリック監督にとっては競技面での損失が最大の懸念事項だが、バルセロナはFIFAクラブ保護プログラムを通じて金銭的補償を受ける資格がある。この制度は、選手が代表戦での負傷により28日以上連続して戦線離脱した場合、クラブに対して補償金を支払うものである。ラフィーニャの離脱期間は5週間と見込まれているため、FIFAは補償金を支払うことになるだろう。 現在の試算と離脱期間に基づくと、バルセロナは約14万4000ユーロ（12万5000ポンド／16万6000ドル）の補償金を受け取れる見込みだ。しかし、国内リーグと欧州大会の両方で重要な試合が続く中、最も得点力のある攻撃陣の一人を失うことによる影響を緩和するには程遠い額であるため、クラブ首脳陣はこの金額を「微々たるもの」と見なしている。