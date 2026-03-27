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バルセロナはラフィーニャの事態を懸念している。カルロ・アンチェロッティ監督が、フランス戦でのブラジル代表ウインガーのハーフタイム交代について説明した。
ボストンでの早すぎる退場
ギレット・スタジアムで行われたこの親善試合は、2021年の代表デビュー以来37試合目となるラフィーニャにとっての試合だったが、28歳の彼にとっては早すぎる幕切れとなった。 得意のオフザボールの動きでフランス守備陣を翻弄するなど好調なスタートを切ったものの、このバルセロナのスター選手は後半にピッチに戻ることができず、10人となったフランスがリードを守り切ったことでその不在が痛手となった。これにより、アンチェロッティ監督は同ウインガーの怪我の深刻さについて質問を浴びることとなった。
『ムンド・デポルティーボ』によると、バルセロナの医療スタッフはラフィーニャと連絡を取り、彼が一定期間戦線離脱を余儀なくされる可能性のある怪我を負ったのではないかと深刻な懸念を抱いているという。
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アンチェロッティの戦術的分析
結果こそ振るわなかったものの、アンチェロッティ監督は先発攻撃陣のパフォーマンスを即座に擁護するとともに、ハーフタイムでの交代が医学的な必要性に基づくものであったことを明らかにした。このイタリア人指揮官は、親善試合において結果を追うことよりも、選手たちの健康を優先させた。
アンチェロッティ監督は記者団に対し、「ラフィーニャは素晴らしいプレーをしたと思う。前半終了間際に筋肉に違和感を感じたため交代させざるを得なかったが、彼は多くのチャンスを作り、ボールのないところでの動きも非常に良かった。そしてヴィニは常に努力し、常に違いを生み出してくれる。ストライカーは常に得点できるわけではないが、2人の働きは良かった」と語った。
ネイマールのチャントを意に介さない
ボストンでの敗戦は、ベンチ外となったネイマールの出場を求めるファンの声に包まれる中で繰り広げられたが、アンチェロッティ監督は、ワールドカップ優勝候補相手に気概を見せた選手たちへの支持を揺るぎなく貫いた。彼は次のように述べた。「今、私たちが語るべきなのは、ここにいる選手たち、プレーした選手たち、全力を尽くした選手たち、気概を見せた選手たち、そして懸命に戦った選手たちについてだ。そして私は満足している。 今日の試合を通じて、我々が世界最高のチームと互角に戦えることが、私にははっきりと分かった。その点については、全く疑いがない。」
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フロリダ州の体力テスト
ブラジル代表は火曜日、オーランドへ遠征しクロアチアと対戦する。この一戦は、6月に開幕するワールドカップに向けた最後の大舞台となる調整試合となる。ラフィーニャの出場には依然として大きな不透明感があり、アンチェロッティ監督はエンリケに先発の機会を与え、リズムを取り戻させることを選ぶかもしれない。医療スタッフはこのウインガーの回復状況を注意深く見守ることになるだろう。なぜなら、長期離脱となれば、バルセロナの国内タイトル争いにも、ブラジル代表の準備にも大きな打撃となるからだ。