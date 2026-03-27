バルセロナはラフィーニャの事態を懸念している。カルロ・アンチェロッティ監督が、フランス戦でのブラジル代表ウインガーのハーフタイム交代について説明した。

結果こそ振るわなかったものの、アンチェロッティ監督は先発攻撃陣のパフォーマンスを即座に擁護するとともに、ハーフタイムでの交代が医学的な必要性に基づくものであったことを明らかにした。このイタリア人指揮官は、親善試合において結果を追うことよりも、選手たちの健康を優先させた。

アンチェロッティ監督は記者団に対し、「ラフィーニャは素晴らしいプレーをしたと思う。前半終了間際に筋肉に違和感を感じたため交代させざるを得なかったが、彼は多くのチャンスを作り、ボールのないところでの動きも非常に良かった。そしてヴィニは常に努力し、常に違いを生み出してくれる。ストライカーは常に得点できるわけではないが、2人の働きは良かった」と語った。