バルセロナはラッシュフォードの買い取りを見送り、マンチェスター・ユナイテッドはサンチョとの別れを告げる：セリエAにとっての好機

一人はヨーロッパ中のクラブから注目されたが、現在は所属チームがない。もう一人はスペインで新天地を見つけたかに見えたが、結局は水の泡。ジャドン・サンチョとマーカス・ラッシュフォード、状況は違うが、どちらも似た境遇だ。





2人は来夏の移籍市場で注目される見込みで、セリエAも例外ではない。過去に関連報道があり、今回も関心が再燃する可能性がある。





ただし条件は異なり、特にラッシュフォードは来年のワールドカップが変数となる。