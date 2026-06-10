バルセロナはラッシュフォードの買い取りを見送り、マンチェスター・ユナイテッドはサンチョとの別れを告げる：セリエAにとっての好機

一人はヨーロッパ中のクラブから注目されたが、現在は所属チームがない。もう一人はスペインで新天地を見つけたかに見えたが、結局は水の泡。ジャドン・サンチョとマーカス・ラッシュフォード、状況は違うが、どちらも似た境遇だ。
2人は来夏の移籍市場で注目される見込みで、セリエAも例外ではない。過去に関連報道があり、今回も関心が再燃する可能性がある。
ただし条件は異なり、特にラッシュフォードは来年のワールドカップが変数となる。
一人はヨーロッパ中のクラブから注目されたが、現在は所属チームがない。もう一人はスペインで新天地を見つけたかに見えたが、結局は水の泡。ジャドン・サンチョとマーカス・ラッシュフォード、状況は違うが、どちらも似た境遇だ。
2人は来夏の移籍市場で注目される見込みで、セリエAも例外ではない。過去に関連報道があり、今回も関心が再燃する可能性がある。
ただし条件は異なり、特にラッシュフォードは来年のワールドカップが変数となる。
まずはマーカス・ラッシュフォードから。彼は「故郷」に戻る予定だが、必ずしも残留するわけではない。
1997年生まれのFWは今季49試合で14ゴール14アシストを記録したが、バルセロナは買い取りを見送った。
買い取りオプション行使には3000万ユーロが必要だったが、バルセロナはこれを高すぎると判断。そのため、ラッシュフォードは2028年6月30日までの契約が残るマンチェスター・ユナイテッドへ復帰する。
ラッシュフォードはユナイテッドに残れるか。可能性は残っている。監督交代で、キャリック新体制は彼を高く評価する。だが攻撃陣は過密で、選手とクラブは移籍も検討するだろう。
一方でバルセロナは依然として様子見だが、ユナイテッドが好条件を示せば再アプローチする構えだ。この状況なら他クラブも介入可能で、イタリアでも攻撃陣補強を求めるチームが多い。 CL出場を逃したミランやユヴェントスは難しいが、ローマには好機だ。ローマは現在グリーンウッドを狙っており、合意できなければ再び市場へ。1997年生まれの彼は好ターゲットとなる。ナポリもルカクとルッカが退団すれば補強が必要で、状況は似ている。
懸念は2つ。W杯が新たな買い手を生むこと、年俸1500万ユーロ超の高さだ。だがラッシュフォードはバルセロナ移籍へ15％減俸を受け入れており、意欲を示している。
表紙のもう一人の選手はジャドン・サンチョだ。1年前は欧州の多くのクラブが獲得を争い、ユヴェントスやローマも交渉した。ローマは最後まで待ったが、最終的にレオン・ベイリーに切り替えた。現在、彼は無所属である。
1年間のレンタル移籍先アストン・ヴィラでも39試合1ゴールと復調できず、その1ゴールはELフェネルバフチェ戦の決勝点だった。 この成績では将来を約束できず、ユナイテッドに復帰したのは事実上の別れを告げるためだった。クラブは短い声明で2000年生まれの選手との歴史に幕を閉じ、6月30日の契約満了で両者の道は分かれる。
26歳になったサンチョは再起と新天地を求めている。ボルシア・ドルトムントはドイツ復帰に興味を示し、プレミアリーグの複数クラブも様子を見守る。
さらに、これまで経験のないセリエAも選択肢に浮かぶ。 来季CL出場は必須ではないため、ローマだけでなくユヴェントスやミランも候補に名を連ねる。ただし、戦術的なフィット感は不透明だ。ミランは新監督と新幹部の発表を控え、まだ方向性が固まっていない。一方、スパレッティ率いるユヴェントスは方針が明確ながら、現時点では他の補強が優先されている。
トルコやサウジアラビアのクラブも巨額年俸で誘う可能性が残されている。