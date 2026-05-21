フリック監督の要請で、バルセロナはラッシュフォード残留へ交渉中。同監督は彼を攻撃の鍵と見ており、クラブに優先的な獲得を指示。バルセロナは財政難から完全移籍に難色を示していた。

フリックはクラブが提示した若手攻撃陣の代替案に納得せず、バルセロナはラッシュフォード獲得に方針を切り替えた。報道によると、ラッシュフォードはクラブの給与制限内に収まる条件を受け入れ、契約延長と年俸減額も了承したという。