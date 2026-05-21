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バルセロナはマーカス・ラッシュフォードと個人条件で合意した。リーガ王者は依然としてマンチェスター・ユナイテッドのFW獲得を目指している。
フリック監督、バルセロナにラッシュフォードの残留を働きかける
フリック監督の要請で、バルセロナはラッシュフォード残留へ交渉中。同監督は彼を攻撃の鍵と見ており、クラブに優先的な獲得を指示。バルセロナは財政難から完全移籍に難色を示していた。
フリックはクラブが提示した若手攻撃陣の代替案に納得せず、バルセロナはラッシュフォード獲得に方針を切り替えた。報道によると、ラッシュフォードはクラブの給与制限内に収まる条件を受け入れ、契約延長と年俸減額も了承したという。
- AFP
マンチェスター・ユナイテッドは要求を下げない
報道によると、バルセロナとの交渉でマンチェスター・ユナイテッドの姿勢は変わっていない。クラブは既に合意した3000万ユーロの買い取りオプション額を下げるつもりはなく、レンタル契約の延長にも反対。完全移籍を強く求めている。
一方、バルサはラッシュフォードが残留を希望していることから、最終的には妥協案が成立すると見込んでいる。同選手はオールド・トラッフォードに戻るつもりはなく、他クラブのオファーも検討していないという。
ラッシュフォードの姿勢がバルセロナに交渉の切り札を与える
ユナイテッドはラッシュフォードの登録権を保有しているが、本人がバルセロナ残留を希望し他クラブへの移籍を拒否しているため、交渉は複雑化している。
バルセロナは現在、新たな移籍枠組みを探っている。その一案が、2027年に買い取り義務付きのレンタル契約だ。ラッシュフォードのユナイテッドとの契約が1年を切るため、移籍金を抑えられる可能性がある。この方式なら、バルセロナは支払いを先送りしつつ、リーガの財務規定もクリアできる。
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バルセロナは財政面の解決策を模索している
バルセロナは交渉を急いでおらず、時間的な余裕があると判断していると報じられている。一方、ラッシュフォードはプレシーズン開始前に去就を明確にしたい考えで、マンチェスター・ユナイテッドの練習に復帰することを避けたいとしている。両クラブはすべての関係者が納得する金銭条件を模索中で、交渉は継続の見通し。移籍を成立させるには、支払いの延期や買取り義務の見直しなどの妥協案が必要になる可能性がある。