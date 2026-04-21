ラッシュフォードはレンタル期間中に12ゴール13アシストを記録。バルセロナはマンチェスター・ユナイテッドに2600万ポンドの移籍金再交渉を申し入れたが失敗した。プレミアリーグの同クラブは、6月15日に期限切れとなる条項について一歩も譲らない。この期限は北米でのワールドカップ開幕からわずか4日後だ。結果として、このFWはオールド・トラッフォードに戻る見込みだが、そこでの将来は依然不透明である。