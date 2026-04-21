Getty Images Sport
翻訳者：
バルセロナはマーカス・ラッシュフォードとフレンキー・デ・ヨングを含む5選手を、今夏の移籍市場で放出す見込み。
カタルーニャでチームの大幅刷新が計画されている。
報道によると、バルセロナは「一つのサイクルを終えた」として今夏放出する5選手を決定。対象には高年俸選手や契約最終年の選手が含まれ、財政圧力を軽減するのが目的。マンチェスター・ユナイテッドからレンタル中のラッシュフォード、中盤の要デ・ヨング、レヴァンドフスキ、クリステンセン、ラ・マシア出身のカサドが挙げられている。
- Getty Images Sport
人件費への懸念が意思決定の要因となっている
欧州で結果が出なかった今季を受け、クラブ首脳は将来的な安定のため財政確保を最優先している。週給約40万ユーロのデ・ヨングは、給与負担軽減のための売却候補とされている。 一方、Mail Sportのクリス・ウィーラー氏によると、マンチェスター・ユナイテッドもラッシュフォードの高額年俸を帳簿から外そうとしている。同クラブは、レンタル契約に付属する2600万ポンドの買い取り条項引き下げを拒否しているためだ。バルセロナは現時点ではラッシュフォードの完全移籍を確約していない。
ユナイテッド、ラッシュフォードの移籍金で強硬姿勢を継続
ラッシュフォードはレンタル期間中に12ゴール13アシストを記録。バルセロナはマンチェスター・ユナイテッドに2600万ポンドの移籍金再交渉を申し入れたが失敗した。プレミアリーグの同クラブは、6月15日に期限切れとなる条項について一歩も譲らない。この期限は北米でのワールドカップ開幕からわずか4日後だ。結果として、このFWはオールド・トラッフォードに戻る見込みだが、そこでの将来は依然不透明である。
- Getty Images Sport
欧州大会敗退後、タイトル争いが再開
バルセロナは水曜日、ホームでセルタ・ビーゴと対戦し、リーガ首位を9ポイント差で守る。チャンピオンズリーグ準々決勝でアトレティコ・マドリードに敗れたフリック監督率いるチームは、リーグ2連覇へ集中力を取り戻す。