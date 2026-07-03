ケロリンがマンチェスター・シティと契約したのは昨年1月。ノースカロライナ・カレッジで3年間プレーした後、加入直後から才能を示し、シーズン終了までに4得点をマークした。続く2025-26シーズンはWSL初フルシーズンとなり、爆発的な活躍を見せた。

2025-26シーズンにはWSLで9ゴール5アシストをマークし、チームは10年ぶりの優勝。特に2月、王者チェルシーを5-1で破った一戦でのハットトリックが印象的だった。 直接関与した得点は14で、チームメイトのカディジャ・ショーとヴィヴィアン・ミエデマ、アーセナルFWアレッシア・ルッソの3選手にしか上回られなかった。

しかも、この数字はリーグ戦先発9試合での達成だった。 序盤に負傷し約3か月離脱したが、復帰後はベンチスタートでも即座に存在感を示し、優勝争いの佳境では7試合連続先発で7ゴール2アシストを記録。チームを優勝へ導いた。