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バルセロナはマンチェスター・シティのケロリン獲得を急いでおり、移籍金は「ライオネッス」のキーラ・ウォルシュ超えとなる見込みだ。
バルセロナはケロリン獲得へ、クラブ史上最高額での移籍交渉を急ぐ。
ジャーナリストのビクトリア・レイテ氏が最初に報じ、その後geが確認した。バルサは、現欧州王者である同クラブが提示した最初の2つのオファーをシティが拒否したことを受け、まもなくケロリンに対して3度目のオファーを提示する見通しだ。 2度目のオファーが成立していれば、このブラジル人フォワードは2022年夏にイングランド代表キーラ・ウォルシュ獲得に支払われた40万ポンド（47万ドル）を超え、バルサ女子チーム史上最高移籍金となるはずだった。
当時、この移籍金は女子サッカーの世界記録で、2020年にチェルシーがペルニール・ハーダー獲得に支払った25万ポンド（33万4000ドル）を上回っていた。 しかし女子サッカーの資金規模は近年急拡大しており、ウォルシュのバルセロナ移籍は現在、史上最高額移籍ランキングのトップ25にも入らない。実際、彼女は昨年チェルシーへ移籍する際にさらに高額な移籍金で移籍している。
バルサがケロリン獲得にいくら支払うのか、またその額が女子サッカー史上何位になるのかは不明だ。ケロリンの契約は2028年までで、契約解除条項は100万ユーロ超（約85万7000ポンド／114万ドル）だが、バルサはこれを払えない。 それでも両クラブは合意点を探り、移籍実現へ調整を続けているという。
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9試合先発で9ゴール：ケロリンの2025-26シーズンは圧巻だ。
ケロリンがマンチェスター・シティと契約したのは昨年1月。ノースカロライナ・カレッジで3年間プレーした後、加入直後から才能を示し、シーズン終了までに4得点をマークした。続く2025-26シーズンはWSL初フルシーズンとなり、爆発的な活躍を見せた。
2025-26シーズンにはWSLで9ゴール5アシストをマークし、チームは10年ぶりの優勝。特に2月、王者チェルシーを5-1で破った一戦でのハットトリックが印象的だった。 直接関与した得点は14で、チームメイトのカディジャ・ショーとヴィヴィアン・ミエデマ、アーセナルFWアレッシア・ルッソの3選手にしか上回られなかった。
しかも、この数字はリーグ戦先発9試合での達成だった。 序盤に負傷し約3か月離脱したが、復帰後はベンチスタートでも即座に存在感を示し、優勝争いの佳境では7試合連続先発で7ゴール2アシストを記録。チームを優勝へ導いた。
なぜバルセロナには、ケロリンのような試合の流れを変える選手が必要なのか。
バルサがブラジル人スターのケロリンを欲しがる理由は明白だ。ダイナミックでエキサイティングなフォワードである彼女は、一瞬で試合を左右する「Xファクター」を持つ。主力の攻撃陣を含む多くの選手と別れたばかりのバルサにとって、まさに必要な存在だ。
今週初めに新契約交渉が決裂し、サルマ・パラリュエロの退団が発表された。5月のCL決勝で2得点を挙げたスペイン代表FWには、アーセナル、リヨン、PSG、ロンドン・シティ・ライオネッスが興味を示しており、チェルシーのオファーはすでに断っている。
さらに注目されるのは、2度のバロンドール受賞者アレクシア・プテラスの退団だ。彼女は昨シーズン終了前に14年間のクラブキャリアに幕を閉じた。 バルサ4度目の欧州制覇に貢献し、同大会のシーズンMVPにも選ばれた。クラブはエヴァ・パヨルやキャロライン・グラハム・ハンセンらを擁する攻撃陣を支えるため、彼女の空白を埋める「試合を決める選手」の補強が急務だ。
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なぜマンチェスター・シティはケロリンを放出したのだろうか？
報道通りシティがケロリンを手放すのはなぜなのか？ 攻撃陣はショー、ミエデマ、ヘンプ、藤野、ファウラーで十分充実している。ファウラーは昨季ACL負傷でほぼ全試合を欠場したが、2026-27シーズンに復帰すれば新戦力・ミードとともに新たな補強のような効果が見込める。
さらに、ケロリンの移籍で多額の移籍金が得られれば、その資金を戦力強化に再投資し、チャンピオンズリーグ復帰を見据えた厚みのあるチーム作りも可能になる。とはいえ、ケロリンの質の高さは簡単に代替できるものではない。彼女がマンチェスターを去る場合、スカウトチームは的確な補強が求められる。
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