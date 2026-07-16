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翻訳者：
バルセロナはボルシア・ドルトムントのFWカリム・アデイエミを移籍金2900万ユーロで獲得すると発表する見込み。選手本人はメディカルチェックのため到着した。
アデイエミ、バルセロナ移籍へ最終段階完了
アデイエミはメディカルチェックのためホスピタル・デ・バルセロナに到着し、バルセロナ入団へ最後のステップを踏んだ。 『ムンド・デポルティーボ』によると、24歳の同選手は水曜にバルセロナ入りし、クラブ医療スタッフと約2時間面談した後、手続き完了までホテルに戻った。バルサはドルトムントと最大2900万ユーロで合意。うち2200万ユーロが固定額、残る700万ユーロは成績連動分だ。
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各クラブが書類手続きを完了する
移籍は残りの手続きが完了次第、クラブが正式発表する。アデイエミは移籍が確定するまでバルセロナの練習場へは訪れず、新チームメイトやハンス・フリック監督とも会わない。クラブは契約の詳細が整うまで通常手順を踏んでいる。
フリックが懐かしい顔ぶれと再会する
この移籍でアデイエミは、ドイツ代表デビューの機会を与えたフリック監督と再タッグを組む。バルセロナは新シーズンに向け、攻撃強化の要としてこのウインガーを評価している。移籍が正式に決まれば、アデイエミは即座にトップチームの練習に参加する見込みだ。報道によると、フリック監督は金曜に2回の練習を予定し、新加入FWを早くチームに馴染ませる狙いだ。
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来週、正式発表予定です。
バルセロナは最終手続きが完了次第、木曜夜か金曜朝にも移籍を発表する見込みだ。アデイエミの公式発表は来週になる予定で、米国でスペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝を観戦中のジョアン・ラポルタ会長とデコスポーツディレクターが帰国するまで待たれる。
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