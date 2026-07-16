この移籍でアデイエミは、ドイツ代表デビューの機会を与えたフリック監督と再タッグを組む。バルセロナは新シーズンに向け、攻撃強化の要としてこのウインガーを評価している。移籍が正式に決まれば、アデイエミは即座にトップチームの練習に参加する見込みだ。報道によると、フリック監督は金曜に2回の練習を予定し、新加入FWを早くチームに馴染ませる狙いだ。