バルセロナはベルナルド・シルバの移籍交渉を進めており、マンチェスター・シティのスター選手は減俸を受け入れる意向だ

ハンジ・フリック監督は、選手の年齢や攻撃陣の層の厚さを懸念していたが、その疑念は消えた。最終ラインの負傷者続出を受け、シルバのような経験値の高い選手が必要と判断した。

フリックは現在、シルバを不可欠な戦力と捉え、ロッカールームでも卓越したリーダーシップを発揮すると評価している。彼は3センターでも右のインバーテッドウイングでも機能するため、若きスター、ラミン・ヤマルの負担を軽減できる。