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バルセロナはベルナルド・シルバの移籍交渉を進めており、マンチェスター・シティのスター選手は減俸を受け入れる意向だ
FAとなり、待望の移籍が実現した。
シルバはここ数年、たびたびバルセロナの補強候補に挙げられてきた。ジョアン・ラポルタ会長らスポーツ部門幹部は、彼の技術力を高く評価し、シャビ監督時代にも獲得交渉を行った。しかし当時31歳だったシルバは、最終的にマンチェスター・シティとの契約を延長した。
『スポルト』紙によると、3年が経ち状況は一変。欧州での最後の挑戦を求めるシルバは、フリーエージェントとしてバルサに加入する意思を示した。家族の一部がすでに定住するカタルーニャでの生活を望む彼は、代理人のジョルジェ・メンデスに契約交渉を依頼した。
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フリック監督、シルバの戦術的な柔軟性に感銘を受ける
ハンジ・フリック監督は、選手の年齢や攻撃陣の層の厚さを懸念していたが、その疑念は消えた。最終ラインの負傷者続出を受け、シルバのような経験値の高い選手が必要と判断した。
フリックは現在、シルバを不可欠な戦力と捉え、ロッカールームでも卓越したリーダーシップを発揮すると評価している。彼は3センターでも右のインバーテッドウイングでも機能するため、若きスター、ラミン・ヤマルの負担を軽減できる。
給与天引き制度が合意の鍵
財政難のバルセロナだが、シルバは移籍に前向きだ。シティでの年俸は高かったものの、移籍金がかからないためラポルタ会長も実現可能と判断。スポーツ紙によると、シルバはラ・リーガでプレーしたいと強く考え、クラブの給与体系に合わせて減俸も受け入れるという。
スポーツディレクターのデコとメンデスは今週交渉を加速させた。アトレティコ・マドリードも興味を示し、フリアン・アルバレスの獲得を巡って両クラブが交渉中だが、シルバの第一希望は変わらずバルサだ。イングランドでタイトルを制した彼にとって、この移籍は「今しかチャンスがない」と捉えている。
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チームの大幅刷新がラッシュフォードとゴードンに影響
シルバの加入が濃厚になり、来季のチーム編成に影響が出始めた。アンソニー・ゴードンのバルセロナ移籍がほぼ決定的なため、さらに攻撃力が加わればマーカス・ラッシュフォードの残留は難しい。ラッシュフォードは今季マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中だが、クラブはゴードンとシルバを獲得した場合、完全移籍へ切り替える予定はない。