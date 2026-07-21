『Sport』紙によると、バルセロナは夏の移籍市場の初期、デコ・ディレクター率いるスポーツ部門がグリーンウッドを候補に挙げた。

ハンス・フリック監督の下で攻撃陣を強化するため、スカウトチームは得点力と創造性を高める選手を精査。デコ氏らはチームにフィットする現実的な選択肢を探し、たゆまぬ努力を重ねていたという。

近年、バルサは移籍市場で工夫を求められており、最終決定前に多くの選手を注視する。グリーンウッドはスポーツ面では低コストで高リターンとされ、クラブは彼の状況を注意深く見ていた。



