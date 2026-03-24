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バルセロナはジュリアン・アルバレスにいくらまで出せるのか？ ラ・リーガ王者、夏の移籍市場における最重要ターゲットの最高額を設定
バルセロナはアルバレスに対し、厳しい財政上限を設定した
バルセロナは、アルヴァレスをロベルト・レヴァンドフスキの後継者として最適の人物と見なしており、その万能性と生まれ持った得点感覚を高く評価している。しかし、強い関心を寄せているにもかかわらず、バルサは移籍金の上限を明確に設定している。
ポッドキャスト『ラ・ポセシオン』の報道によると、クラブはこのFWの獲得に7000万ユーロを上限額として設定している。アトレティコ・マドリードは8000万ユーロを超える金額を要求すると見られているが、バルサはその評価額を超えるつもりはない。 今シーズンのパフォーマンスが、前シーズンやアルゼンチン代表での活躍に見られた爆発的なレベルには及んでいないことから、クラブ内部では彼の最近の調子に対する懸念がある。こうした懸念が、クラブ首脳陣が移籍金交渉において規律を守り続けるという決断を固める一因となっている。
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アトレティコ・マドリードの断固たる移籍方針
カタルーニャやその他の地域から騒ぎが拡大しているにもかかわらず、アトレティコは移籍を希望するクラブに対して容易な対応はしていない。同クラブは、ディエゴ・シメオネ監督の構想において不可欠な選手である彼に対し、8000万ユーロを大幅に上回る移籍金を要求すると見られている。ロヒブランコスは、マンチェスター・シティからの注目を集めた移籍を経て、このスターストライカーが退団の道を探っているという憶測を即座に否定した。
こうした憶測に対し、アトレティコのマテウ・アレマニー取締役は、同FWの将来について断固とした姿勢を示している。アレマニー氏はモビスターに対し、「フリアンはアトレティコで非常に幸せだと明確に述べているが、彼の言葉はすべて誤解されている。彼にはあと4年の契約が残っており、我々は彼がもっと長く在籍し、契約延長までしてくれることを望んでいる」と語った。 「フリアンに関するニュースは何も見当たらない。何の問題もない。単に、何もないところに何かを探そうとしているだけのことだ。」
レヴァンドフスキ退団後の展望
バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は依然としてレヴァンドフスキを公に支持しているが、この伝説的なストライカーは今シーズン、役割を縮小されており、もし新契約を結ぶことになれば、その役割はさらに縮小される可能性が高い。37歳となったこのポーランド代表選手は、スペインでのキャリアの最終段階に差し掛かっているが、クラブ側は、大幅な減俸を条件に1年間の契約延長を検討しており、ベンチからの控え選手として起用されることを前提としていると報じられている。
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守備陣の補強とバストーニの夢
攻撃陣に加え、フリック監督は、実力派の左利きセンターバックを獲得して守備陣を強化したいと考えている。インテル所属のアレッサンドロ・バストーニは、バルサ首脳陣の間で有力候補の一人として浮上している。
ただし、バストーニの獲得にはかなりの高額な移籍金が予想される。インテルは他の補強資金を確保するため、彼の売却に関心を示しているとされる。過去の取引とは異なり、バルセロナは現在、選手を交換要員として含める案を排除しており、単純な現金取引を望んでいる。 バストーニのミランとの契約は2028年まで残っており、交渉は複雑になる見通しだが、バルセロナは、自チームの再建資金を確保するため、この守備の要を手放すようインテルを説得できると期待している。