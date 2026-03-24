カタルーニャやその他の地域から騒ぎが拡大しているにもかかわらず、アトレティコは移籍を希望するクラブに対して容易な対応はしていない。同クラブは、ディエゴ・シメオネ監督の構想において不可欠な選手である彼に対し、8000万ユーロを大幅に上回る移籍金を要求すると見られている。ロヒブランコスは、マンチェスター・シティからの注目を集めた移籍を経て、このスターストライカーが退団の道を探っているという憶測を即座に否定した。

こうした憶測に対し、アトレティコのマテウ・アレマニー取締役は、同FWの将来について断固とした姿勢を示している。アレマニー氏はモビスターに対し、「フリアンはアトレティコで非常に幸せだと明確に述べているが、彼の言葉はすべて誤解されている。彼にはあと4年の契約が残っており、我々は彼がもっと長く在籍し、契約延長までしてくれることを望んでいる」と語った。 「フリアンに関するニュースは何も見当たらない。何の問題もない。単に、何もないところに何かを探そうとしているだけのことだ。」