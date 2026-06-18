バルセロナはカンビアソとの交換でディフェンダーをユヴェントスにオファー。だが、このSBをチェルシーへ引き寄せる鍵はシャビ・アロンソだ。

バルセロナがユヴェントスのサイドバック獲得候補に浮上した。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、バルサは交換トレードとしてウルグアイ代表CBロナルド・アラウホ（27）をユヴェントスに提示。アラウホは2031年まで契約が残り、トリノでも高く評価されている。2025年1月には、当時スポーツディレクターだったクリスティアーノ・ジュントーリがロイド・ケリーに注目する前に獲得候補に挙げていた。

バルサのハンシ・フリック監督は、カンビアソを現在のサイドバックよりも技術が高いと評価している。右はクンデとカンセロが守備と攻撃を分担しているが、左はバルデやセンターバックのマルティンが代役を務めるなど手薄だ。左右両サイドを高いレベルでこなせるカンビアソは、バルサの戦術にフィットする。



