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バルセロナはカンビアソとの交換でディフェンダーをユヴェントスにオファー。だが、このSBをチェルシーへ引き寄せる鍵はシャビ・アロンソだ。
バルセロナが衝撃的な選手交換取引を提案
バルセロナがユヴェントスのサイドバック獲得候補に浮上した。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、バルサは交換トレードとしてウルグアイ代表CBロナルド・アラウホ（27）をユヴェントスに提示。アラウホは2031年まで契約が残り、トリノでも高く評価されている。2025年1月には、当時スポーツディレクターだったクリスティアーノ・ジュントーリがロイド・ケリーに注目する前に獲得候補に挙げていた。
バルサのハンシ・フリック監督は、カンビアソを現在のサイドバックよりも技術が高いと評価している。右はクンデとカンセロが守備と攻撃を分担しているが、左はバルデやセンターバックのマルティンが代役を務めるなど手薄だ。左右両サイドを高いレベルでこなせるカンビアソは、バルサの戦術にフィットする。
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アロンソの存在がチェルシーに優位をもたらす
バルセロナが選手交換を模索する一方、チェルシーも獲得に意欲的だ。マルク・ククレジャをレアル・マドリードに売却し6000万ユーロを得たことで、資金面でも優位に立つ。シャビ・アロンソ監督は、マドリード時代からカンビアソを高く評価。
アロンソは、このウイングバックを自陣の厳格なポジショニング戦術に最適だと判断。左サイドバックには幅を取るだけでなく、内側に絞って中央でゲームメイクする役割が求められる。この「インバーテッド」な起用法は、マンチェスター・シティが注目する前、チアゴ・モッタ監督の下で彼がイタリアで最高パフォーマンスを示した要因でもある。
カンビアソが欧州で依然として主要な獲得候補である理由
26歳のこのDFが注目されるのは当然だ。攻撃的で支配的なサッカーを志向する欧州のトップ監督は、彼の類まれな空間認識能力を標準的な統計データ以上に評価している。イタリア代表のルチアーノ・スパレッティ監督は、この代表DFを「3Dサッカー選手」と表現した。
カンビアソは昨季ユヴェントスで47試合に出場し、3得点5アシストを記録した。
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財政的圧力により、ユヴェントスは決断を迫られる
ユヴェントスは財政難が続いており、利益確保が急務だ。技術スタッフは汎用性のあるウイングバックを評価しているが、放出候補にも挙げられている。このため、バルセロナとのトレードより、ロンドンからの高額移籍金が魅力的に映る。
プレミアリーグからの現金移籍なら、ユベントスは市場で柔軟に行動し、後継を確保できる。それでも、アラウージョ獲得の魅力を完全に無視はできない。彼は守備の長期課題を即座に解決するからだ。