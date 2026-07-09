バルセロナはアデイエミとの合意に達し、ボルシア・ドルトムントと交渉中。

スペイン紙によると、アデイエミの契約は2027年満了で、本人は更新意向なし。そのため、交渉はまもなく決着する見込みだ。ドルトムントの要求も過度にはならないだろう。ドイツ代表はすでにシグナル・イドゥナ・パークでのキャリアに区切りをつける決意をしており、不満のある選手を引き留めても、来年は移籍金ゼロで失うだけだからだ。