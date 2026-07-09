バルセロナとアデイエミは個人合意に達した。 ファブリツィオ・ロマーノによると、ドルトムントのウイングは年俸と契約期間で合意。正式契約にはクラブ間合意が必要だ。ラポルタ会長はラッシュフォードの買い取りが不調に終わったため、フリック監督へ新戦力を届けるべくドイツ側に正式オファーを提示。ドルトムントは現在検討中である。
Getty Images Sport
翻訳者：
バルセロナはアデイエミとの合意に達し、ボルシア・ドルトムントと交渉中。
契約更新なし、バーゲン価格で発売
スペイン紙によると、アデイエミの契約は2027年満了で、本人は更新意向なし。そのため、交渉はまもなく決着する見込みだ。ドルトムントの要求も過度にはならないだろう。ドイツ代表はすでにシグナル・イドゥナ・パークでのキャリアに区切りをつける決意をしており、不満のある選手を引き留めても、来年は移籍金ゼロで失うだけだからだ。
メンデスの役割
アデイエミは常にバルセロナを移籍希望先の最上位に挙げてきた。 昨夏はユヴェントスのオファーを断りスペイン移籍を志したが、サラリーキャップやパフォーマンスへの懸念で実現しなかった。しかし今夏はチャンスだ。代理人のホルヘ・メンデスが移籍成立へ条件を模索している。
アデイエミの記録
アデイエミはドルトムントで146試合に出場し、36ゴール25アシストを記録。ドイツ代表では11試合1ゴール。ザルツブルク時代は94試合33ゴール24アシスト。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。