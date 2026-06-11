バルセロナのMFマルク・カサドは、ハンス・フリック監督の下で5番目の選択肢となったため、今夏退団することで合意した。

マルカ紙によると、バルセロナスポーツ部門とスーパーエージェントのメンデス氏は、同選手の移籍に関する経済的枠組みを確定する決定的な会談を行った。クラブはこの守備的MFの評価額を約2500万ユーロに設定。昨夏の移籍金から大幅に下がり、出場時間の減少を反映している。

クラブは6月30日までに完全移籍を成立させ、今会計年度の収支を均衡させる方針だ。ただし、選手本人がレンタル移籍にも前向きなため、その可能性は残っている。