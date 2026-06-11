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バルセロナのMFマルク・カサドは、ハンス・フリック監督の下で5番目の選択肢となったため、今夏退団することで合意した。
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フリック監督、カサドの役割を決定
バルサのトップチームで過ごした最初の4年間で将来性を示したラ・マシア出身のカサドだが、フリック監督にはスタメンに値すると認めさせられていない。縦への速さを重視するドイツ人監督は運動量が多い選手を優先し、22歳のカサドは最近ベンチを外れることが多い。
『マルカ』紙によると、カサドはMFの序列で5番手に後退。ペドリ、ガビ、フレンキー・デ・ヨング、マルク・ベルナルが上位に立ち、補強も検討される現状に、彼はカンプ・ノウでの成長停滞を痛感している。
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夏の退団で合意した
マルカ紙によると、バルセロナスポーツ部門とスーパーエージェントのメンデス氏は、同選手の移籍に関する経済的枠組みを確定する決定的な会談を行った。クラブはこの守備的MFの評価額を約2500万ユーロに設定。昨夏の移籍金から大幅に下がり、出場時間の減少を反映している。
クラブは6月30日までに完全移籍を成立させ、今会計年度の収支を均衡させる方針だ。ただし、選手本人がレンタル移籍にも前向きなため、その可能性は残っている。
欧州とサウジアラビアが待ち受ける
『マルカ』紙によると、メンデス氏はここ数週間、クライアントの移籍先を探し、現在2つの具体的なオファーを持っている。1つ目はトップレベルでプレーできる欧州クラブ（非公表）から、2つ目はサウジ・プロリーグから的高額契約だ。
交渉は佳境に入り、両クラブともバルセロナの金銭的条件を満たす用意がある。生活環境やスポーツプロジェクトに関する最終決定は、カサド選手自身が下す。
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統計上の減少
2024-25シーズン、カサドは36試合に出場し2447分間プレー、7ゴール（1得点6アシスト）に直接関与した。一方、昨季は34試合1397分でアシストは1回のみだった。