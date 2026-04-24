バルセロナのFWロベルト・レヴァンドフスキが、ACミランとユヴェントスへのフリー移籍報道に反応。その様子を、米国代表のクリスチャン・プリシッチやウェストン・マッケニーらが見ていた。

次の移籍先は不明だが、レヴァンドフスキは現役引退後に監督にならないと表明した。長年にわたりサッカー界の頂点に立った経験から、監督の大きなプレッシャーには魅力を感じないと語った。ピッチを離れた後は人生の他の側面に取り組みたいとし、「監督は本当に大変だ」と付け加えた。