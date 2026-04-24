Getty Images Sport
翻訳者：
バルセロナのFWロベルト・レヴァンドフスキが、ACミランとユヴェントスへのフリー移籍報道に反応。その様子を、米国代表のクリスチャン・プリシッチやウェストン・マッケニーらが見ていた。
ポーランドの象徴の先行きは不透明
バルセロナとの契約が残り数週間のレヴァンドフスキは、キャリアの岐路に立つ。今季はリーグ12得点を含む17得点を挙げたが、クラブは6月30日以降の去就を確約できていない。年俸600万ユーロを提示したユヴェントスが最有力とされ、ACミランも選手の沈黙に不満ながら動向を注視する。
- Getty Images Sport
セリエAの話題への謎めいた反応
37歳のレヴァンドフスキは、ポーランド人クリエイターLatwogangが主催した「Cancer Fighters Foundation」のチャリティー配信で移籍噂に言及。この配信にはACミランのプリシッチやユヴェントスのマッケニーも注目。セリエA移籍説への反応を知りたかったようだ。どちらのクラブを希望かと問われると、レヴァンドフスキは「 soon talk」とだけ語った。 「あのね…近いうちに話すよ。」
管理職への昇進はない
次の移籍先は不明だが、レヴァンドフスキは現役引退後に監督にならないと表明した。長年にわたりサッカー界の頂点に立った経験から、監督の大きなプレッシャーには魅力を感じないと語った。ピッチを離れた後は人生の他の側面に取り組みたいとし、「監督は本当に大変だ」と付け加えた。
- Getty Images Sport
優勝争いは最終決定に先立って行われる
レヴァンドフスキの当面の目標はラ・リーガ制覇だ。残り6試合でバルセロナはレアル・マドリードに9ポイント差をつけている。彼の12得点はチームに不可欠で、もしフリーエージェントでイタリアに移籍するなら、タイトル獲得は有終の美となる。スペインリーグ終了後に決断し、移籍先としてはトリノかミラノが有力だ。