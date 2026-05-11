バルセロナのFWレヴァンドフスキが契約満了を控え、MLS移籍の噂について言及。自身は「下位リーグ」への移籍にも前向きだと明かした。

最後に、レヴァンドフスキは、同胞でチームメイトのヴォイチェフ・シュチェスニーから「サッカーを引退し、別のキャリアを模索すべきだ」と助言されたことについて冷静に語った。バルサの9番は笑いながら、まだ十分に戦力があると述べ、引退は考えていないと明かした。

「ヴォイテクのことは知っていますよね。今日はこう言っても、明日はまた違うことを言うんです。朝起きて体が痛くて動けない、なんてことはない。今の立場に感謝していますし、楽しんでいます。どうなるかは分かりませんが、はっきり言えるのは、これからもプレーを続けるということです」と、このポーランド人ストライカーは語った。