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バルセロナのFWレヴァンドフスキが契約満了を控え、MLS移籍の噂について言及。自身は「下位リーグ」への移籍にも前向きだと明かした。
下位リーグへの扉が開いた
バルセロナがレアル・マドリードに勝ちリーグ優勝を祝う中、レヴァンドフスキはカンプ・ノウでのキャリアが終わりに近づいている可能性を隠さなかった。ポーランドのテレビ局「Eleven Sports」のインタビューで、このベテランストライカーは、身体的な負担が少ないリーグへ移籍する選択肢が現実的だと語った。
「レベルが低いリーグも選択肢だ。まもなく38歳だが体調は良い。プレーを楽しみたい時期だと考え、その可能性も否定しない」と語った。すでにシカゴ・ファイアへの移籍が報じられている。
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契約までのカウントダウン
レヴァンドフスキが来季もバルサでプレーするかは依然不透明だ。クラブは減俸を条件に契約延長を提示したと報じられている。
本人は「秋にどうするか？まだ分からない。契約残り51日だと知ったばかりだから時間はある。もう少しオファーを聞いてから決める」と語った。
充実したキャリアへの誇り
「エル・クラシコ」をベンチで迎えたレヴァンドフスキは、長年にわたって積み上げてきた輝かしいタイトル獲得を振り返った。ボルシア・ドルトムントやバイエルン・ミュンヘンで活躍した彼にとって、タイトル獲得は習慣であり、大きな満足感をもたらしている。「計14回のリーグ優勝を経験し、所属したすべてのクラブで優勝できた。これは自分でも感銘を受けており、誇りに思っている」と語った。
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シュチェスニーに対するレヴァンドフスキの反応
最後に、レヴァンドフスキは、同胞でチームメイトのヴォイチェフ・シュチェスニーから「サッカーを引退し、別のキャリアを模索すべきだ」と助言されたことについて冷静に語った。バルサの9番は笑いながら、まだ十分に戦力があると述べ、引退は考えていないと明かした。
「ヴォイテクのことは知っていますよね。今日はこう言っても、明日はまた違うことを言うんです。朝起きて体が痛くて動けない、なんてことはない。今の立場に感謝していますし、楽しんでいます。どうなるかは分かりませんが、はっきり言えるのは、これからもプレーを続けるということです」と、このポーランド人ストライカーは語った。