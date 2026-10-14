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バルセロナの逸材ラミン・ヤマルがチャンピオンズリーグでトルコの強豪を圧倒。ガラタサライのスター、ラファエル・レオンはヤマルのバロンドール受賞を予想
ヤマル、イスタンブールで輝く
ハンジ・フリック監督率いるチームはトルコでの苦しい立ち上がりから立て直し、4-1の快勝を収めた。ホームチームは序盤、バルセロナに激しいプレッシャーをかけた。拮抗した前半には、レオンがチーム唯一のゴールをお膳立てした。
しかし、後半に入るとバルセロナが試合の流れを一変させた。ヤマルは後半の巻き返しを主導し、1対1の場面でガラタサライの守備を切り崩して重要な2アシストを記録。勝ち点獲得に貢献した。
- AFP
レオンからの高い評価
試合終了後、『TNTスポーツ・ブラジル』の取材に応じたレオンは、スペイン人の10代選手への称賛を明確に示した。ポルトガル代表のレオンは、この若手がサッカー界最高の個人賞を獲得するとの見方を示した。
「ラミン・ヤマルがバロンドールを受賞し、バルセロナで主要タイトルを獲得することを願っている」とレオンは語った。
レオンはさらに、ヤマルの人柄と、急成長を支える現在の環境を称賛した。「彼は世界最高の選手の一人だ。選手としても人間としても、私は彼を非常に高く評価している」と付け加え、「彼は素晴らしいクラブで優れた選手たちに囲まれている」と語った。
異なる道を歩む2人のウィンガー
チャンピオンズリーグでの対戦は、バルセロナがかつてレオンに関心を寄せていたことを踏まえると、興味深い再会のような一戦となった。バルセロナは複数回の移籍市場にわたってこのポルトガル人FWを注視し、左サイドを強化する有力候補と見ていた。
しかし、カタルーニャへの移籍は実現しなかった。レオンがトルコで攻撃面の実力を示し続ける一方、ヤマルはバルセロナの新時代を象徴する選手として確固たる地位を築いている。
- AFP
フリック率いるチームが進撃を続ける
ヤマルの卓越した創造力を武器に、バルセロナはフリック監督の下でさらなるタイトルを目指し、この強力な攻撃を維持したいところだ。10代のヤマルは相手の守備ラインを巧みに崩すことができ、バルセロナは欧州の大会でも手ごわい存在となっている。
一方、ガラタサライとレオンは敗戦から立ち直り、気持ちを切り替える必要がある。前半には期待を抱かせるプレーを見せたものの、ガラタサライは最終的に、世界のサッカー界で最も輝く新星の一人から厳しい教訓を突きつけられた。
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