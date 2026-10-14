バルセロナの逸材ラミン・ヤマルがチャンピオンズリーグでトルコの強豪を圧倒。ガラタサライのスター、ラファエル・レオンはヤマルのバロンドール受賞を予想

ハンジ・フリック監督率いるチームはトルコでの苦しい立ち上がりから立て直し、4-1の快勝を収めた。ホームチームは序盤、バルセロナに激しいプレッシャーをかけた。拮抗した前半には、レオンがチーム唯一のゴールをお膳立てした。

しかし、後半に入るとバルセロナが試合の流れを一変させた。ヤマルは後半の巻き返しを主導し、1対1の場面でガラタサライの守備を切り崩して重要な2アシストを記録。勝ち点獲得に貢献した。







