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翻訳者：
バルセロナの若手有望株がサウジアラビアへ、クラブはクロアチア人ワンダーキッドの移籍で巧みな条項を確保
サウジ移籍が加速する
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バルセロナが将来的な主導権を守る
この買い戻し条項により、もしこのアタッカーが中東で大きく成長した場合でも、カンプ・ノウへの道は開かれたままとなる。バルセロナはこの仕組みを、将来性ある重要な資産に対する長期的な安全策と見なしており、トップチームで継続的に出場機会を求める彼の挑戦を妨げるものではないと捉えている。この取り決めによって、このティーンエイジャーはより大きな責任を担いながら成長する自由を得る。
クロアチアの有望株が移籍へ
バルセロナは2025年夏、以前のミカ・ファイェ獲得と同様の形で、クロアチアのNKクストシヤからこのウインガーを獲得した。ディナモ・ザグレブのアカデミー出身である同選手は、昨季にフベニールAで21試合に出場して1得点を記録し、フリアーノ・ベレッティ率いるバルサ・アトレティックでも1試合に出場した。代表レベルでは、この夏のU-19欧州選手権でクロアチアU-19代表としてプレーし、セルビア戦でゴールを決めた。
- ZUMA Press Wire
ラージが意欲的な陣容を構想
アル・ディリーヤは移籍市場で積極的な補強を進め、イドリッサ・ゲイエ、シャンセル・ムベンバ、ニコラ・ヴァシリ、ベラト・ジムシティ、クレイトン・ディアンディ、アディル・ブルビナ、そしてアル・ヒラルからのローンでダルウィン・ヌニェスを迎え入れた。SPLの順位表で開幕4試合から勝ち点7の6位につけるラージュ監督率いるチームは、木曜日にアル・カーディシーヤをホームに迎える。新たな攻撃陣の補強は、チームの前線の選択肢を即座に広げることになる。
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