この買い戻し条項により、もしこのアタッカーが中東で大きく成長した場合でも、カンプ・ノウへの道は開かれたままとなる。バルセロナはこの仕組みを、将来性ある重要な資産に対する長期的な安全策と見なしており、トップチームで継続的に出場機会を求める彼の挑戦を妨げるものではないと捉えている。この取り決めによって、このティーンエイジャーはより大きな責任を担いながら成長する自由を得る。