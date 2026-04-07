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バルセロナの若きスター、ラミン・ヤマルがピッチサイドで再び感情を露わにしたことを受け、ハンス・フリック監督が彼を激しく擁護した
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世代を代表する才能を守る
バルセロナの試合準備を取り巻く雰囲気は、先週末のラ・リーガ、アトレティコ・マドリード戦で後半に交代させられた際、ヤマルが見せた感情的な反応をめぐる議論で占められている。このスペイン代表選手は今シーズン、何度か交代を命じられた際に怒りを露わにしているが、フリック監督は、わずか18歳でトップレベルのサッカーの世界を歩む世界クラスの才能にとって、そのような情熱は当然のことだと断固として主張している。
フリック監督は彼を全面的に支持し、次のように述べた。「忘れてはならないのは、ラミネはまだ18歳だということだ。彼は素晴らしい選手だ。彼のプレーを見ると、特に1対1の状況では、その凄さに驚かされることがある。だが、彼はまだ18歳に過ぎない。私が彼を交代させると、時には動揺することもある。おそらく、4、5人のディフェンダーを相手にドリブルで切り込んでシュートを打とうとしている最中だからだろう。彼はフラストレーションを感じているのかもしれない。 彼は感情的なところがあるが、それは問題ない。我々は彼を支えている。成長を助けている。彼を見守らなければならない。彼が素晴らしい選手だから、誰もが注目しているのは分かっている。だが、彼はまだ18歳だ。誰にでもミスはある。我々は常に彼を守る。彼は将来、最高の選手になるだろう。」
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大陸をまたぐ新たな挑戦
バルセロナがアトレティコにリーガで勝利したにもかかわらず、フリック監督は、チャンピオンズリーグの試合は国内リーグの対戦とは全く異なる難しさと激しさを伴うと即座に強調した。バルサに心理的な優位性があるかとの問いに、このドイツ人監督は次のように説明した。「状況は違う。完全にではないが、違う。チャンピオンズリーグは別の大会だ。私はそう見ている。 我々は素晴らしい選手を擁する手強い相手と対戦する。次のラウンドに進出したい」
シメオネの壁を打ち破る
フリック監督は、第1戦を前に、ディエゴ・シメオネ率いるチームを攻略することの難しさを強調し、その組織力と精神的な強さを指摘した。また、規律や激しいフィジカル面に関する懸念にも触れ、チームが取り組んできた具体的な戦術的アイデアについてほのめかした。
アトレティコの強みとバルセロナの戦い方について詳しく語ったフリックは、次のように付け加えた。「アトレティコは手強いチームだ。彼らは正しい姿勢を持ち、スピードのある選手を擁し、ピッチ上で強さを発揮する。土曜日の試合では、数人の選手を休ませたにもかかわらず、良いプレーを見せた。アトレティコ相手に2ゴールを決めるのは容易ではない。言えるのはそれだけだ。常に厳しい戦いになる。試合は非常にエキサイティングなものになるだろう。 我々は良い結果を出そうと努めるが、アウェーで戦わなければならないことは承知している。目標を達成したい。自分たちのパフォーマンスと、自分たちが何をするかに集中しなければならない。自分たちの試合に集中する必要がある。それが私が見たい姿だ。」
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ヤマル、新たな歴史的快挙を目指す
バルセロナはホームで第1戦を迎え、欧州大会13試合連続無失点という懸念すべき不振を断ち切ることを目指す。注目はヤマルに集まる。彼が得点またはアシストを記録すれば、エルリング・ハーランドを抜いて、チャンピオンズリーグの1シーズンで10ゴール関与を達成した最年少選手となる。