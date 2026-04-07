バルセロナの若きスター、ラミン・ヤマルがピッチサイドで再び感情を露わにしたことを受け、ハンス・フリック監督が彼を激しく擁護した

バルセロナの試合準備を取り巻く雰囲気は、先週末のラ・リーガ、アトレティコ・マドリード戦で後半に交代させられた際、ヤマルが見せた感情的な反応をめぐる議論で占められている。このスペイン代表選手は今シーズン、何度か交代を命じられた際に怒りを露わにしているが、フリック監督は、わずか18歳でトップレベルのサッカーの世界を歩む世界クラスの才能にとって、そのような情熱は当然のことだと断固として主張している。

フリック監督は彼を全面的に支持し、次のように述べた。「忘れてはならないのは、ラミネはまだ18歳だということだ。彼は素晴らしい選手だ。彼のプレーを見ると、特に1対1の状況では、その凄さに驚かされることがある。だが、彼はまだ18歳に過ぎない。私が彼を交代させると、時には動揺することもある。おそらく、4、5人のディフェンダーを相手にドリブルで切り込んでシュートを打とうとしている最中だからだろう。彼はフラストレーションを感じているのかもしれない。 彼は感情的なところがあるが、それは問題ない。我々は彼を支えている。成長を助けている。彼を見守らなければならない。彼が素晴らしい選手だから、誰もが注目しているのは分かっている。だが、彼はまだ18歳だ。誰にでもミスはある。我々は常に彼を守る。彼は将来、最高の選手になるだろう。」