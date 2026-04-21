バルセロナの若きスター、ラミネ・ヤマルが「リオネル・メッシの足跡をたどりたい」と語った。彼はローレウス世界最優秀若手アスリート賞を受賞した。

トロフィーを受け取ったヤマルは、「ヤング・スポーツパーソン」部門の初代受賞者となったことについて、特にメッシが築き上げた高い基準を考えると大きな誇りを感じると語った。アルゼンチン出身のメッシは2020年と2023年に「ワールド・スポーツマン・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、このタイトルを獲得した唯一のサッカー選手である。

カンプ・ノウで自身の目標とする人物の功績を振り返り、ヤマルは次のように語った。「この最優秀若手アスリート賞を最初に受賞できて、とても幸せです。誇りです。 メッシはサッカーの伝説であり、スポーツ全体でも伝説です。史上最高のアスリートかどうかは分かりませんが、その議論に必ず名前が上がる選手です。

彼は単なるアイドル以上の存在です。誰もが彼を尊敬しています。公園や学校で遊んだ子供時代、彼は私たちの思い出の一部でした。私も彼の足跡をたどりたいです。」