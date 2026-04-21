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バルセロナの若きスター、ラミネ・ヤマルが「リオネル・メッシの足跡をたどりたい」と語った。彼はローレウス世界最優秀若手アスリート賞を受賞した。
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世界的なアイコンへの称賛
2026年のローレウス・ワールド・スポーツ・アワードで、ヤマルは現代スポーツ界で最も影響力のある人物としての地位を確固たるものにした。この授賞式はあらゆる競技の個人・チームを称え、彼はバルセロナとスペイン代表での活躍が評価された。2025年の「ブレイクスルー・オブ・ザ・イヤー」に続き、2年連続での受賞である。
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アイドルへの憧れ
トロフィーを受け取ったヤマルは、「ヤング・スポーツパーソン」部門の初代受賞者となったことについて、特にメッシが築き上げた高い基準を考えると大きな誇りを感じると語った。アルゼンチン出身のメッシは2020年と2023年に「ワールド・スポーツマン・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、このタイトルを獲得した唯一のサッカー選手である。
カンプ・ノウで自身の目標とする人物の功績を振り返り、ヤマルは次のように語った。「この最優秀若手アスリート賞を最初に受賞できて、とても幸せです。誇りです。 メッシはサッカーの伝説であり、スポーツ全体でも伝説です。史上最高のアスリートかどうかは分かりませんが、その議論に必ず名前が上がる選手です。
彼は単なるアイドル以上の存在です。誰もが彼を尊敬しています。公園や学校で遊んだ子供時代、彼は私たちの思い出の一部でした。私も彼の足跡をたどりたいです。」
新世代を牽引する
ヤマルは彗星の如く現れ、2024-2025シーズンにバルセロナで国内3冠、スペイン代表でユーロ2024制覇に貢献。その若さで大舞台を制した活躍は、サッカー史の偉人たちとの比較を呼んでいる。
この夜、スポーツの未来における自身の役割について問われた受賞者は次のように語った。「2025年のチームへの貢献をローレウス賞で認められ感謝しています。スポーツは世界を変えると信じています。このトロフィーは変化をもたらす新世代アスリートを象徴します。最初にこの賞を受け取れたことを誇りに思います。」
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国内での圧倒的な強さとワールドカップへの夢
ヤマルは水曜日のセルタ・ビーゴ戦で国内リーグに復帰する。バルセロナはリーガ・エスパニョーラで9ポイント差の首位を維持したい。チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリードに敗れた後も、彼はタイトル争いの要である。さらに、2026年ワールドカップで2度目の優勝を狙うスペイン代表でも中心と期待される。