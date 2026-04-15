バルセロナの若きスター、ラミネ・ヤマルがアトレティコ・マドリード戦で「恐れを知らない」プレーを見せ、ティエリ・アンリは彼をクリスティアーノ・ロナウドに例えた。

CBSの解説者ヘンリーは、この10代選手が試合前の大胆な発言をピッチ上で実現する姿に感銘を受けた。アーセナルとバルセロナのレジェンドは、言葉と技術を両立させるのは偉大なアイコンだけだと言い、こう続けた。

背番号10のインパクトと独特なメンタルアプローチについて、アンリはこう語った。「これは若いクリスティアーノ・ロナウドがやっていたことだ。彼はインタビューで大胆な発言をし、ピッチで証明した。ヤマルは『自分一人でバルセロナを背負う』と宣言し、開始2分足らずでゴールを決めた。私がさらに感銘を受けたのは、彼の恐れを知らない姿勢だ。 まだ若いのに、年齢を超えた自信と創造性、成熟度でプレーする。ボールを要求し、重要な場面で結果を出す。それが特別な選手だ。」