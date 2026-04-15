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バルセロナの若きスター、ラミネ・ヤマルがアトレティコ・マドリード戦で「恐れを知らない」プレーを見せ、ティエリ・アンリは彼をクリスティアーノ・ロナウドに例えた。
10代の選手が果敢な巻き返しを見せる
準々決勝第2戦、バルセロナは2点差を追いかけ、開始4分でヤマルが先制。フェラン・トーレスが同点とし合計スコアを並ばせたが、ハンス・フリック率いるチームはアデモラ・ルックマンのゴールと終盤のエリック・ガルシア退場で敗れた。 この結果、バルセロナは合計2－3で敗退。ヤマルの衰えを知らない活躍が大会史上稀に見る大逆転劇を目前にしながらも、及ばなかった。
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ヘンリー、ロナウドのような大胆さを称賛
CBSの解説者ヘンリーは、この10代選手が試合前の大胆な発言をピッチ上で実現する姿に感銘を受けた。アーセナルとバルセロナのレジェンドは、言葉と技術を両立させるのは偉大なアイコンだけだと言い、こう続けた。
背番号10のインパクトと独特なメンタルアプローチについて、アンリはこう語った。「これは若いクリスティアーノ・ロナウドがやっていたことだ。彼はインタビューで大胆な発言をし、ピッチで証明した。ヤマルは『自分一人でバルセロナを背負う』と宣言し、開始2分足らずでゴールを決めた。私がさらに感銘を受けたのは、彼の恐れを知らない姿勢だ。 まだ若いのに、年齢を超えた自信と創造性、成熟度でプレーする。ボールを要求し、重要な場面で結果を出す。それが特別な選手だ。」
若き天才選手にとって記録的なシーズン
マドリードでのヤマルのゴールで今シーズン40回目の直接得点関与となり、若きバルセロナの中心としての地位を確固たるものにした。チームはチャンピオンズリーグ15試合連続無失点記録を逃したが、このスターストライカーは欧州の舞台でさらに高みへ進んでいる。
アンリは「このまま努力と集中を続ければ、彼は世界最高になる資質がある。メッシは並外れた才能を持っていたが、ヤマルのような大胆な自信は独特で興奮させる」と語った。
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現在は抵当権の処理が最優先である
欧州タイトルは絶望的となり、バルセロナは2年連続のリーガ・エスパニョーラ制覇へ全力を注ぐ。残り7試合で9ポイント差の首位を走るフリック率いるチームは、水曜にスポティファイ・カンプ・ノウでセルタと対戦する。ヤマルが再び前線でチームを牽引し、優勝へ歩みを進める。