バルセロナの若きスターをセビージャ戦での勝利時にベンチに置いたハンジ・フリック監督が、ニューカッスルとのチャンピオンズリーグ決勝戦を控え、ラミネ・ヤマルのコンディションについて最新情報を伝えた

一戦を控えてメディアの取材に応じたフリック監督は、ヤマルの状態についてサポーターを早々に安心させると同時に、これから待ち受ける肉体的試練について警告した。「彼は大丈夫だ。彼は試合の流れを変えることができる選手だ。昨日は素晴らしいトレーニングをした。チームも同様だ。今日もそうだ。チャンピオンズリーグは最高の大会の一つであり、誰もがそこでプレーしたいと願っている。選手たちにとってはさらなるモチベーションになる」と監督は述べた。

ニューカッスルとの戦術的な戦いについて、フリック監督は次のように付け加えた。「彼らはマンツーマンディフェンスを仕掛けてくるだろう。厳しい試合になる。彼らはフィジカルに優れたチームであり、速攻でも危険だ。我々は完璧な試合をしなければならないし、まさにそれを実現するよう努める。確信を持ってプレーし、スペースを見つけ出さなければならない。」