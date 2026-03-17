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Adhe Makayasa

翻訳者：

バルセロナの若きスターをセビージャ戦での勝利時にベンチに置いたハンジ・フリック監督が、ニューカッスルとのチャンピオンズリーグ決勝戦を控え、ラミネ・ヤマルのコンディションについて最新情報を伝えた

バルセロナのハンス・フリック監督は、ラミン・ヤマルが完全に回復し、ニューカッスル・ユナイテッドとの一戦を控えたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦に臨む準備が整っていることを明らかにした。 この18歳の新星は、先週末のラ・リーガ・セビージャ戦で休養していたため、その体調について憶測が飛び交っていた。しかし、ドイツ人指揮官は怪我の懸念を否定し、チームの要である彼がスポティファイ・カンプ・ノウで行われるこの決定的な一戦に向けて準備万端であることを強調した。

  • カタルーニャ勢、欧州での躍進を目指す

    セント・ジェームズ・パークで行われた第1戦は、ヤマルが終了間際にPKを決めて1-1の激闘の末に引き分けたため、ニューカッスル・ユナイテッドがカタルーニャへ遠征するにあたり、シリーズは依然として五分五分の状況にある。バルセロナはチャンピオンズリーグにおいて、ニューカッスル（マグパイズ）に対して歴史的にホームで強さを発揮しており、1997年11月には1-0、2002年12月には3-1で勝利している。 フリック監督は冷静な姿勢を保ち、主力選手のコンディションを万全に保つため、週末の試合ではメンバーのローテーションを優先した。セビージャ戦においてヤマルをベンチに置いた判断は、この若き才能を温存するための計算された采配だったようだ。ヤマルは5-2で勝利した試合の後半、途中出場を果たしている。

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    フリックは戦術の完璧さを求めている

    一戦を控えてメディアの取材に応じたフリック監督は、ヤマルの状態についてサポーターを早々に安心させると同時に、これから待ち受ける肉体的試練について警告した。「彼は大丈夫だ。彼は試合の流れを変えることができる選手だ。昨日は素晴らしいトレーニングをした。チームも同様だ。今日もそうだ。チャンピオンズリーグは最高の大会の一つであり、誰もがそこでプレーしたいと願っている。選手たちにとってはさらなるモチベーションになる」と監督は述べた。

    ニューカッスルとの戦術的な戦いについて、フリック監督は次のように付け加えた。「彼らはマンツーマンディフェンスを仕掛けてくるだろう。厳しい試合になる。彼らはフィジカルに優れたチームであり、速攻でも危険だ。我々は完璧な試合をしなければならないし、まさにそれを実現するよう努める。確信を持ってプレーし、スペースを見つけ出さなければならない。」

  • UCLでの進展に自信を持っている

    ヤマルの欧州の舞台における統計的なインパクトは驚異的で、直近のチャンピオンズリーグホーム戦11試合で12ゴールに関与している。しかし、彼の活躍にもかかわらず、バルサは今シーズンのチャンピオンズリーグでまだ本調子にはなっていない。フリック監督はチームの真の潜在能力について依然として楽観的であり、次のように述べている。「我々は今シーズンのチャンピオンズリーグを制覇できると信じている。 「改善すべき点はありますが、重要なのは、来月を見据えて全員が戦力として揃い、最高のコンディションにあるということです。」

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    準々決勝進出がかかっている

    バルセロナは、スペインでの試合で歴史的に苦戦を強いられてきたニューカッスルを打ち破らなければならない。ニューカッスルは、あらゆる大会を通じてスペインのチームとのアウェイ戦6試合のうち5試合で敗れている。その期間における唯一の勝利は、2004年のマヨルカ戦に遡る。バルサが準々決勝進出を決めれば、フリック監督の好調な流れを維持することになる。次のステージでは、アトレティコ・マドリードかトッテナムが待ち受けている。

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