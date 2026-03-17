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バルセロナの若きスターをセビージャ戦での勝利時にベンチに置いたハンジ・フリック監督が、ニューカッスルとのチャンピオンズリーグ決勝戦を控え、ラミネ・ヤマルのコンディションについて最新情報を伝えた
カタルーニャ勢、欧州での躍進を目指す
セント・ジェームズ・パークで行われた第1戦は、ヤマルが終了間際にPKを決めて1-1の激闘の末に引き分けたため、ニューカッスル・ユナイテッドがカタルーニャへ遠征するにあたり、シリーズは依然として五分五分の状況にある。バルセロナはチャンピオンズリーグにおいて、ニューカッスル（マグパイズ）に対して歴史的にホームで強さを発揮しており、1997年11月には1-0、2002年12月には3-1で勝利している。 フリック監督は冷静な姿勢を保ち、主力選手のコンディションを万全に保つため、週末の試合ではメンバーのローテーションを優先した。セビージャ戦においてヤマルをベンチに置いた判断は、この若き才能を温存するための計算された采配だったようだ。ヤマルは5-2で勝利した試合の後半、途中出場を果たしている。
- AFP
フリックは戦術の完璧さを求めている
一戦を控えてメディアの取材に応じたフリック監督は、ヤマルの状態についてサポーターを早々に安心させると同時に、これから待ち受ける肉体的試練について警告した。「彼は大丈夫だ。彼は試合の流れを変えることができる選手だ。昨日は素晴らしいトレーニングをした。チームも同様だ。今日もそうだ。チャンピオンズリーグは最高の大会の一つであり、誰もがそこでプレーしたいと願っている。選手たちにとってはさらなるモチベーションになる」と監督は述べた。
ニューカッスルとの戦術的な戦いについて、フリック監督は次のように付け加えた。「彼らはマンツーマンディフェンスを仕掛けてくるだろう。厳しい試合になる。彼らはフィジカルに優れたチームであり、速攻でも危険だ。我々は完璧な試合をしなければならないし、まさにそれを実現するよう努める。確信を持ってプレーし、スペースを見つけ出さなければならない。」
UCLでの進展に自信を持っている
ヤマルの欧州の舞台における統計的なインパクトは驚異的で、直近のチャンピオンズリーグホーム戦11試合で12ゴールに関与している。しかし、彼の活躍にもかかわらず、バルサは今シーズンのチャンピオンズリーグでまだ本調子にはなっていない。フリック監督はチームの真の潜在能力について依然として楽観的であり、次のように述べている。「我々は今シーズンのチャンピオンズリーグを制覇できると信じている。 「改善すべき点はありますが、重要なのは、来月を見据えて全員が戦力として揃い、最高のコンディションにあるということです。」
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準々決勝進出がかかっている
バルセロナは、スペインでの試合で歴史的に苦戦を強いられてきたニューカッスルを打ち破らなければならない。ニューカッスルは、あらゆる大会を通じてスペインのチームとのアウェイ戦6試合のうち5試合で敗れている。その期間における唯一の勝利は、2004年のマヨルカ戦に遡る。バルサが準々決勝進出を決めれば、フリック監督の好調な流れを維持することになる。次のステージでは、アトレティコ・マドリードかトッテナムが待ち受けている。
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