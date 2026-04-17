バルセロナの次期ストライカーは？ リーガ首位のバルセロナが、ロベルト・レヴァンドフスキの後継者探しでアトレティコ・マドリードのスター選手に接触

カタルーニャのビッグクラブは、2026-27シーズンに向けてアトレティコ・マドリードの30歳ストライカーの獲得を検討している。フリック監督はラ・リーガで実績のあるFWを最優先しており、マンチェスター・ユナイテッドの高額移籍金でラッシュフォード獲得が難航したためだ。レヴァンドフスキの残留が予想されていたが、減俸伴う契約更新に躊躇しており、クラブはより現実的な選択肢を探している。