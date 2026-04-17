Getty Images Sport
翻訳者：
バルセロナの次期ストライカーは？ リーガ首位のバルセロナが、ロベルト・レヴァンドフスキの後継者探しでアトレティコ・マドリードのスター選手に接触
新たなストライカーを探す
カタルーニャのビッグクラブは、2026-27シーズンに向けてアトレティコ・マドリードの30歳ストライカーの獲得を検討している。フリック監督はラ・リーガで実績のあるFWを最優先しており、マンチェスター・ユナイテッドの高額移籍金でラッシュフォード獲得が難航したためだ。レヴァンドフスキの残留が予想されていたが、減俸伴う契約更新に躊躇しており、クラブはより現実的な選択肢を探している。
- Getty Images Sport
フリックのお気に入りプロフィール
『マルカ』紙によると、ソルロスは身長195cmで背を向けてプレーできるため、フリック監督の求める身体条件に合うという。 レアル・ソシエダ、ビジャレアル、アトレティコ・マドリードでプレーした彼は、バルセロナ戦15試合で7得点を挙げるなど、長年にわたりバルセロナにとって頭痛の種だった。クラブは即戦力としてインパクトを与えられるストライカーを最優先ターゲットと位置づけ、夏の移籍に向け予備的な打診を開始した。
アトレティコの財政状況
ソルロスはシメオネ監督にとって依然重要な戦力だが、ジュリアン・アルバレスの台頭で出場機会は限られている。アトレティコは財政均衡のため売却を検討しており、移籍金が2500万～3000万ユーロなら交渉に入る可能性がある。そのため、市場の他のトップストライカーより、この30歳はバルセロナにとって財政面で現実的な選択肢だ。
- Getty Images Sport
重要な試練が待ち受けている
チャンピオンズリーグ準決勝でアーセナル戦を控えるアトレティコで、ソルロスは依然として不可欠な存在だ。今季47試合17得点を挙げた彼は、シメオネ監督の下、欧州タイトルへ得点ペース維持に集中している。 ただし、2028年までの契約を残す彼にはバルセロナからの関心も高く、今夏の移籍市場で去就が注目される。