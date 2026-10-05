クバルシがトップに立つ一方で、プレミアリーグとラ・リーガからは他にも複数の注目選手が最終選考に残った。マンチェスター・シティのアイユーブ・ブアディは、昨夏にリールから1億ユーロで移籍したことを受け、この特別な顔触れに初めて加わった。一方、ボーンマスのFWエリ・ジュニオール・クルピは、その決定力ある活躍が評価された。イングランドでの際立ったデビューシーズンにおいて、33試合で13ゴールを記録している。

レアル・マドリーも最終25人にしっかり名を連ねており、エンドリッキと今夏加入のヤン・ディオマンデという2人の候補者を擁している。とはいえ、コートジボワール代表はベルナベウでまだ本来のポテンシャルを完全には発揮できていない。それでも選出の大きな理由となったのは、RBライプツィヒでの最終シーズンに残した驚異的な数字だ。そのシーズン、ディオマンデは全公式戦54試合で15ゴール12アシストという圧巻の成績を記録した。