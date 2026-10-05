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バルセロナの新鋭パウ・クバルシが2026年ゴールデンボーイ賞の候補リストをけん引、有力候補に浮上
クバルシが名だたるファイナリストのリストの筆頭に立つ
バルセロナのセンセーション、クバルシは、2026年ゴールデンボーイ賞の最有力候補に確定し、今や誰もが口にする名前となっている。19歳のセンターバックは目覚ましい飛躍を遂げ、ブラウグラナ守備陣の中心的存在としての地位を確立。スペインのワールドカップ制覇でも重要な役割を果たした。すでに2026年ワールドカップで最優秀若手選手に選ばれているクバルシは、欧州でプレーするU-21世代最高の才能を称えるために『トゥットスポルト』が創設したこの賞を獲得すると広く予想されている。
この権威ある個人賞の選考プロセスは厳格で、フットボール・ベンチマークが開発したゴールデンボーイ・インデックスを活用している。この手法では、選手を3つの具体的な柱、すなわち競技パフォーマンス、総出場時間、所属クラブの相対的な強さに基づいて評価する。さらに、欧州大会および国際大会での実績を反映させるため、複合ボーナスも適用される。
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プレミアリーグとラ・リーガのスターたちが席巻
クバルシがトップに立つ一方で、プレミアリーグとラ・リーガからは他にも複数の注目選手が最終選考に残った。マンチェスター・シティのアイユーブ・ブアディは、昨夏にリールから1億ユーロで移籍したことを受け、この特別な顔触れに初めて加わった。一方、ボーンマスのFWエリ・ジュニオール・クルピは、その決定力ある活躍が評価された。イングランドでの際立ったデビューシーズンにおいて、33試合で13ゴールを記録している。
レアル・マドリーも最終25人にしっかり名を連ねており、エンドリッキと今夏加入のヤン・ディオマンデという2人の候補者を擁している。とはいえ、コートジボワール代表はベルナベウでまだ本来のポテンシャルを完全には発揮できていない。それでも選出の大きな理由となったのは、RBライプツィヒでの最終シーズンに残した驚異的な数字だ。そのシーズン、ディオマンデは全公式戦54試合で15ゴール12アシストという圧巻の成績を記録した。
ワイルドカード出場枠と注目の選出
『トゥットスポルト』は今回も、指数だけでは選外となる可能性があった選手を加えるため、「ワイルドカード」制度を活用した。今年その恩恵を受けたのは、ブライトンのシャラランポス・コストゥラス、ボルシア・ドルトムントのジョアン・ガドゥ、そしてバルセロナのシャビ・エスパルトである。その他の注目選手としては、アーセナルのマイルズ・ルイス＝スケリー、チェルシーのジョレル・ハトとエステヴァオ、ユヴェントスの逸材ケリム・アライベゴヴィッチがリスト入りしている。
昨年はファイナリスト3人を送り込み、この賞を席巻したパリ・サンジェルマンだが、今回は顔触れがやや少ない。フランス王者からの選出は引き続きワレン・ザイール＝エメリただ1人で、欧州屈指の若手として評価される流れを維持している。
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候補者25人の完全一覧
ファイナリストの全リストには、欧州5大リーグを中心に、その枠を超えた多彩な才能が名を連ねている。注目の名前に加え、最終候補にはマルク・ベルナル（バルセロナ）、ルカ・ヴシュコヴィッチ（ブライトン）、ビクトル・フロホルト（ポルト）、ラヤン（ボーンマス）、ジャンルカ・プレスティアニ（ベンフィカ）も含まれている。ドイツサッカー界からも、コンスタンティノス・カレツァス（ドルトムント）、サイード・エル・マラ（ケルン）、フィン・イェルチュ（シュトゥットガルト）、レンナルト・カール（バイエルン・ミュンヘン）と、力強い存在感を示している。これらの選手はいずれも、この競技の未来を担う存在と見なされるにふさわしい安定感とクオリティーを示してきた。
25人の候補グループを締めくくるのは、レアル・ソシエダのジョン・マルティン、ローマのロドリゴ・モラ、そしてフィオレンティーナのフランコ・マスタントゥオーノである。これほど才能が集中していることから、大本命とされるクバルシの存在にもかかわらず、首位の座を巡る争いは熾烈なままだ。
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