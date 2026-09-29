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バルセロナの新星ラミン・ヤマル、2026年ワールドカップ決勝の劇的展開を受けてリオネル・メッシに送った感動的な私的メッセージを明かす
最高の舞台で交わされた伝説的な抱擁
スペインはアルゼンチンとの緊迫した大一番を制し、フェラン・トーレスの延長戦での決勝弾によって世界の頂点に立った。この勝利により、19歳のヤマルは世界王者となり、サッカー界で最も輝く若き才能としての地位を確固たるものにした。
一方で、この敗戦はメッシの輝かしい代表キャリアにとって痛切な幕引きとなった。39歳の伝説的FWは大会後まもなく代表から退き、次世代の選手たちが初めてあの有名なトロフィーを掲げる姿を見届けた。
試合後の報道では、打ちひしがれたメッシと歓喜に沸くヤマルという対照的な光景が大きく取り上げられた。しかし、スペインの熱狂的な祝賀ムードの中でも、バルセロナの下部組織出身のヤマルは、ピッチ上で静かに敬意を込めた言葉を交わすため、前任者のもとへ向かった。
- Getty Images Sport
退団するアイコンへ捧げたヤマルの賛辞
ヤマルは最近の『The Guardian』のインタビューで、この試合後の抱擁について詳細を明かし、このティーンエイジャーはベテラン選手がサッカー界に与えた比類なき影響に敬意を示したかったのだと語った。「あなたがサッカーに与えてくれたすべてに感謝している、と伝えた」とヤマルは説明した。
スペイン代表のヤマルは、このジェスチャーは完全に心から出たものであり、カメラ向けのものではなかったと強調した。さらに、「写真映えのために何かをすることはない。あれは内面から出たものだ」と付け加えた。
メッシの影から抜け出す
このやり取りでは、まだ赤ん坊だったヤマルをメッシが入浴させている有名なバイラル画像についても話題が及んだ。この写真は今やサッカー界の逸話の一つとなっているが、ヤマルは当初、世間に見られることに反対していたと認めた。
ヤマルは、この写真を最初に父親がSNSへ投稿したものの、自身が削除を求めたことを明かした。その理由について、このウインガーは次のように語っている。「父にやめてと言ったからだよ。一度Facebookに載せて、僕は消してほしいと言った。比較されるのはあまりにも簡単だったし、みんなそのことしか話さなくなると思った。僕はラミンでありたかった。メッシにはなりたくなかった。ただ、自分が行けるところまで行きたかった。待ってほしいと父に頼んだんだ。僕がラミンになったら、好きなようにしていいってね」
- Getty/GOAL
カタルーニャで新たなレガシーを築く
今や自身の力で世界屈指の才能としての地位を確立したヤマルは、クラブ史上最高の選手とのつながりについて、より自然体で受け止めているように見える。バルセロナでのパフォーマンスによって、すでに数々の記録を打ち破っており、スペインの直近の代表での成功に果たした貢献は、彼をこの競技におけるトップクラスのアタッカーの一人として確固たる存在にした。「次のメッシ」という重圧は、最初のラミネ・ヤマルであるという現実に取って代わられた。
メッシが引退を迎え、ヤマルが上昇を続ける中、2026年の決勝は2つの傑出したキャリアをつなぐ架け橋となっている。
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