スペインはアルゼンチンとの緊迫した大一番を制し、フェラン・トーレスの延長戦での決勝弾によって世界の頂点に立った。この勝利により、19歳のヤマルは世界王者となり、サッカー界で最も輝く若き才能としての地位を確固たるものにした。

一方で、この敗戦はメッシの輝かしい代表キャリアにとって痛切な幕引きとなった。39歳の伝説的FWは大会後まもなく代表から退き、次世代の選手たちが初めてあの有名なトロフィーを掲げる姿を見届けた。

試合後の報道では、打ちひしがれたメッシと歓喜に沸くヤマルという対照的な光景が大きく取り上げられた。しかし、スペインの熱狂的な祝賀ムードの中でも、バルセロナの下部組織出身のヤマルは、ピッチ上で静かに敬意を込めた言葉を交わすため、前任者のもとへ向かった。



