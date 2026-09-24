Getty Images
翻訳者：
バルセロナの新星ディエゴ・コッヘン、デンマークでの衝撃的なスタートを受けてマウリシオ・ポチェッティーノ率いるアメリカ代表に招集へ
バルセロナの若手有望株コチェンがデンマークで輝く
コチェンが昇格したばかりのデンマーク1部リーグのリンビーにバルセロナからのレンタルで加入することを選んだ際、多くの人は驚いた。アメリカ人GKは、控えめなスカンジナビアのクラブを選ぶことで注目の舞台から離れるように見えた。
しかし、コチェンが求めていたのは、純粋に定期的な出場機会と、ボール保持を重視するプロジェクトだった。バルセロナとリンビーの合意は、150万ユーロの買い取りオプションが付いたレンタル移籍として成立した。
シーズン開幕から2カ月が経った時点で、この移籍は圧倒的な成功を収めている。コチェンはここまで1分たりとも欠かさずプレーし、卓越した個人パフォーマンスを披露している。
ピッチ上での印象的なプレーが国際的な評価をもたらす
リンビーは現在、デンマーク1部で苦戦しており、27試合で勝ち点7の10位に沈み、入れ替えプレーオフ圏にいる。それでもチームが苦しむ中、コチェンはゴールマウスで際立った存在感を示している。
アメリカ人GKは枠内シュート40本に対して24セーブを記録し、セーブ率は50％を上回っている。オーデンセ戦での見事なパフォーマンスにより、マン・オブ・ザ・マッチにも選ばれた。
コチェンの継続的な出場とシュートストップ能力は、国際舞台でも見過ごされてはいない。その見事なパフォーマンスにより、ポチェッティーノ監督からアメリカA代表に招集された。
ボージャン、期限付き移籍中の選手たちを注意深く見守る
元バルセロナFWボージャン・クルキッチは、クラブから期限付き移籍している全選手のチェックを担当している。『SPORT』によれば、若きGKコチェンが評価を高め続ける中、そのレポートは絶賛に値する内容となっている。
コチェンは、今季ヨーロッパ各地で動向が追われているバルサの期限付き移籍組の一員である。ヤーコビシュヴィリはアルメリアでまだ出場がなく、一方でマルク・カサドは最近鎖骨の手術を受け、3カ月の離脱を強いられる見通しだ。
そのほか、DFロナルド・アラウホはリバプールでアンドニ・イラオラの下、揺るぎない成功を収めている。一方、GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンはアヤックスでの在籍期間中、明暗入り混じる経験をしている。
- Getty Images Sport
関係するすべての当事者にとってウィンウィンの状況
バルセロナの幹部は、リンビーがコチェンに対する150万ユーロの買い取りオプションを行使する可能性が高いことを十分に認識している。今回のレンタル移籍の主な目的は彼の成長を促すことであり、完全移籍は関係するすべての当事者にとって適した形となる。
たとえリンビーが彼を買い取ったとしても、バルセロナはこのGKの将来的な権利の40％を保持する。これにより、このスペインの強豪は将来のいかなる売却においても金銭的利益を得られ、あるいは再獲得する選択肢も持つことになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。