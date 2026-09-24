コチェンが昇格したばかりのデンマーク1部リーグのリンビーにバルセロナからのレンタルで加入することを選んだ際、多くの人は驚いた。アメリカ人GKは、控えめなスカンジナビアのクラブを選ぶことで注目の舞台から離れるように見えた。

しかし、コチェンが求めていたのは、純粋に定期的な出場機会と、ボール保持を重視するプロジェクトだった。バルセロナとリンビーの合意は、150万ユーロの買い取りオプションが付いたレンタル移籍として成立した。

シーズン開幕から2カ月が経った時点で、この移籍は圧倒的な成功を収めている。コチェンはここまで1分たりとも欠かさずプレーし、卓越した個人パフォーマンスを披露している。